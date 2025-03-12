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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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نجوم الفن

موعد إعادة عرض مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 11.. تصعيد درامي ومواجهة نارية

مسلسل وتقابل حبيب
مسلسل وتقابل حبيب

يترقب جمهور مسلسل "وتقابل حبيب" إعادة عرض الحلقة الحادية عشرة مساء اليوم، بعد أحداث مشوقة شهدتها الحلقات السابقة، حيث وصلت المواجهة بين ليل (ياسمين عبد العزيز) ورقية العسكرى (نيكول سابا) إلى ذروتها عندما صفعتها ليل بقوة، ما ينذر ببدء صراع كبير بينهما في الحلقات القادمة.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية: 

 

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ملخص أحداث الحلقة 10 من "وتقابل حبيب"

شهدت الحلقة العاشرة أول مواجهة مباشرة بين ليل ورقية العسكرى خلال عشاء تعارف بين عائلتي إنجي (بسنت أبو باشا) وحازم (محمود ياسين جونيور)، حيث استغلت رقية الفرصة لاستفزاز ليل بإظهار تقاربها من زوجها يوسف، ما دفع الأخيرة إلى مغادرة المكان. 

وعندما لحقت بها رقية بحجة التحدث والتودد إليها، لم تتردد ليل في صفعها بقوة، مما أشعل فتيل الحرب بينهما.

وفي تطور آخر، أعلنت عائلة أبو العزم في اجتماع رسمي عن دخول رقية العسكرى كشريكة رسمية في الشركة بنسبة 33%، بعد أن كانت تدعم العائلة بشكل غير رسمي، في خطوة ستؤثر بشكل كبير على مسار الأحداث.

مواعيد إعادة عرض مسلسل "وتقابل حبيب"

قناة DMC: الساعة 8:30 مساءً – الإعادة: 2:45 صباحًا و1:30 مساءً.

قناة DMC دراما: الساعة 6:00 مساءً – الإعادة: 4:30 صباحًا و9:30 صباحًا.

متاح أيضًا عبر منصة Watch It في تمام الساعة 6:00 مساءً.

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