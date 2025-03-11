إحالة أوراق عاطل للمفتي بعد قتـ.ـله شقيقه بـ أسيوط بسبب خلافات أسرية

تفاصيل الجـ ـريمة المروعة في قرية الحما بمنفلوط في أسيوط .. شهدت قرية الحما بمركز منفلوط، محافظة أسيوط، جريـ مة بشعة حيث أقدم عاطل على قـ ـتل شقيقه بإطلاق النار عليه بسبب خلافات أسرية، وأصدرت محكمة جنايات أسيوط قرارًا بإحالة أوراق المتهم إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام بحقه، مع تحديد جلسة في مايو المقبل للنطق بالحكم، ويرصد الموجز تفاصيل القضية.

وقائع القضية والتحقيقات الأولية

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مركز شرطة منفلوط بلاغًا يفيد بوصول عبد الحافظ . ع . ع، البالغ من العمر 30 عامًا، إلى مستشفى أسيوط الجامعي جثة هامدة، مصابًا بطلقات نارية في الساق والصدر، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كشف الجاني وضبطه

أسفرت التحريات التي أجراها النقيب وليد أبوبكر، معاون مباحث مركز شرطة منفلوط، عن أن مرتكب الجريمة هو شقيق المجني عليه، المدعو أحمد . ع . ع، البالغ من العمر 36 عامًا، والذي أقدم على إطلاق النار على أخيه أثناء جلوسه مع والدهما أمام المنزل، مستخدمًا بندقية آلية، مما أدى إلى وفاته على الفور. ووفقًا للتحقيقات، نشب الخلاف بين الشقيقين على خلفية مشاكل أسرية قديمة.

ضبط المتهم والأدلة بحوزته

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، حيث عُثر بحوزته على بندقية آلية وثلاث طلقات نارية من ذات العيار المستخدم في الجريمة وبمواجهته، اعترف المتهم بتفاصيل الجريمة ودوافعها، ليتم عرضه على النيابة العامة التي قررت حبسه احتياطيًا وإحالته للمحاكمة.

قرار محكمة الجنايات وإحالة الأوراق للمفتي

عقدت محكمة جنايات أسيوط جلستها برئاسة المستشار محمد حسام حمزة، وعضوية المستشارين عبد المعز محمد بكري ومعاذ محمود حسن، حيث أصدرت قرارها بإحالة أوراق المتهم للمفتي لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن إعدامه، على أن يتم النطق بالحكم في مايو المقبل.

جرائم مماثلة في أسيوط

لم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها في المحافظة، فقد شهدت أسيوط مؤخرًا عدة جرائم عنف أسرية، أبرزها الحكم بإعدام ربة منزل وصديقها بتهمة قتل صاحب جراج، بالإضافة إلى قضية أخرى تتعلق بفلاح ادعى النبوة وقام بقتل ابنته.

تسلط هذه الجريمة الضوء على تصاعد العنف الأسري في بعض المناطق، مما يستدعي تعزيز التوعية المجتمعية وإيجاد حلول جذرية للخلافات الأسرية قبل أن تتفاقم وتؤدي إلى مثل هذه المآسي.

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