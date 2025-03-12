الحالة المرورية اليوم الأربعاء 12 مارس 2025 في محافظتي القاهرة والجيزة

الحالة المرورية اليوم.. شهدت الحالة المرورية اليوم الأربعاء 12 مارس 2025 في شوارع محافظتي القاهرة والجيزة، حالة من السيولة المرورية، وسط جهود كبيرة من رجال المرور لضمان انسيابية حركة السير والتعامل مع أي عوائق قد تؤثر على حركة المركبات.

وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية تفاصيل الحالة المرورية اليوم الأربعاء 12 مارس في محافظتي القاهرة والجيزة.

الحالة المرورية اليوم الأربعاء 12 مارس 2025

سادت شوارع العاصمة القاهرة حركة مرورية هادئة، حيث أظهرت الطرق الرئيسية مثل الطريق الدائري ومحور 26 يوليو وكوبري أكتوبر انسيابية كبيرة في حركة السيارات

الحالة المرورية في محافظة القاهرة

كما شهدت المناطق المركزية مثل ميدان روكسي، رمسيس، وعبد المنعم رياض تدفقًا مروريًا سلسًا، إلى جانب كورنيش النيل الذي شهد انسيابية خاصة في الاتجاه المؤدي إلى حلوان والملك الصالح.

الحالة المرورية اليوم

الحالة المرورية اليوم في محافظة الجيزة

أما في محافظة الجيزة، فقد كانت حركة المرور مرنة بشكل عام في مناطق مدينة 6 أكتوبر والمناطق المحيطة بها، وخاصة في شارع المحور المركزي، لكن شهد شارع الهرم تباطؤًا ملحوظًا بسبب استمرار أعمال إنشاء محطات مترو الأنفاق عند تقاطع المريوطية، ما تسبب في ازدحام محدود في بعض المناطق مثل المساحة، العريش، مدكور، والطالبية.

تخصيص سيارات إغاثة مرورية

قامت الإدارة العامة للمرور بتخصيص سيارات إغاثة مرورية منتشرة على مختلف الطرق الرئيسية لمساعدة قائدي المركبات في حال تعطلت سياراتهم أو تعرضت لحوادث، وقد كانت هذه الخدمات متوفرة على معظم الشوارع والميادين الحيوية مثل الطريق الدائري، محور 26 يوليو، ميدان التحرير، ومنطقتي مدينة نصر ومصر الجديدة، وذلك عبر الرقم المخصص للطوارئ 01221110000.

على الرغم من بعض التباطؤ في بعض المناطق، استطاعت جهود رجال المرور تحقيق سيولة مرورية جيدة في القاهرة والجيزة، مع استمرار متابعة الوضع على مدار اليوم لضمان راحة وسلامة السائقين.

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