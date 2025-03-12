خطوات استخراج رخصة القيادة إلكترونيًا.. الشروط والأوراق المطلوبة

استخراج رخصة القيادة إلكترونيًا.. مع تطور الخدمات الرقمية، أصبح بإمكان المواطنين استخراج رخصة القيادة إلكترونيًا بسهولة، دون الحاجة للذهاب إلى وحدات المرور إلا عند الضرورة، وتوفر هذه الخدمة توفيرًا للوقت والجهد، حيث يمكن للمستخدمين التقديم عبر المنصات الرسمية وفق شروط محددة وبتوفير الأوراق المطلوبة.

في هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي خطوات استخراج رخصة القيادة إلكترونيًا، بالإضافة إلى الشروط والمستندات اللازمة لإتمام العملية بنجاح.

خطوات استخراج رخصة القيادة إلكترونيًا

استخراج رخصة القيادة إلكترونيًا

أعلنت وزارة الداخلية عن توفير خدمات إلكترونية لقائدي السيارات، من بينها استخراج رخصة القيادة إلكترونيًا، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتمكينهم من الحصول على المستندات الرسمية بسهولة وفي أسرع وقت ممكن، دون الحاجة إلى بذل جهد كبير.

خطوات استخراج رخصة القيادة إلكترونيًا

الحصول على الشهادة الصحية من مستشفى حكومي أو خاص معتمد من وزارة الصحة

استخراج شهادة السير والتراخيص من إدارة المرور المحلية



التسجيل في منصة وزارة الداخلية لخدمات الترخيص والتسجيل المروري عبر الرابط التالي

httpsedlmoiGoveg

ملء نموذج الطلب الإلكتروني وتحميل المستندات المطلوبة والتي تشمل

الشهادة الصحية

شهادة السير والتراخيص

صورة شخصية حديثة

حجز موعد في مركز تدريب معتمد من إدارة المرور لإجراء الاختبارات اللازمة

اجتياز الاختبارات النظرية والعملية المطلوبة للحصول على الرخصة

دفع رسوم إصدار الرخصة الإلكترونية عبر المنصة المخصصة لذلك

استلام الرخصة الإلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني أو عن طريق إدارة المرور المحلية

خطوات استخراج رخصة القيادة إلكترونيًا

الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة 2025

للحصول على رخصة قيادة خاصة جديدة، يتعين تقديم:

صورة من بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل.

صورة من شهادة التخرج أو شهادة محو الأمية، مع مراجعة الأصل بوحدة المرور.

شراء نموذج 256 مرور من وحدة المرور المختصة.

تقديم شهادتين طبيتين (باطنة ونظر) صادرتين عن مستشفى حكومي أو المرور.

تقديم صور شخصية حديثة (4×6)، بالإضافة إلى أصل شهادات الكشف الطبي الخاصة بأمراض الباطنة والنظر.

اجتياز اختبارات الإشارات والقيادة ودفع الرسوم المقررة لإتمام إصدار الرخصة.

خطوات استخراج رخصة القيادة إلكترونيًا

شروط استخراج رخصة قيادة خاصة 2025

للحصول على رخصة قيادة خاصة، يجب استيفاء الشروط التالية:

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل دراسي أو شهادة محو أمية.

عدم صدور أي أحكام جنائية أو جنح مخلة بالشرف ضد المتقدم.

اجتياز اختبار القيادة والإشارات المقرر في وحدة المرور المختصة.

خطوات استخراج رخصة القيادة إلكترونيًا

رسوم استخراج رخصة القيادة 2025

تتضمن تكاليف ورسوم استخراج رخصة القيادة الخاصة 2025 ما يلي:

105 جنيهات رسوم استمارة البيانات.

480 جنيهًا رسوم الكشف الطبي وفصيلة الدم.

615 جنيهًا تشمل رسوم الضريبة ورسوم التأمين وتنمية موارد الدولة.

60 جنيهًا رسوم ملف وحافظة الرخصة.

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