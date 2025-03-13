القصة الكاملة لـ الانفـ ـجار العنـ ـيف الذي هز جامعة تكساس التقنية الأمريكية

وقع انفـ ـجار ضخم في حرم جامعة تكساس التقنية الأمريكية مما أدي إلى اشتعال النيران وحدوث انقطاع للكهرباء، وإخلاء مباني الجامعة.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي القصة الكاملة للانفـ ـجار العنـ ـيف الذي هز جامعة تكساس التقنية الأمريكية، والأسباب التي أدت إلى ذلك وما نتج عن الانفـ ـجار.

تفاصيل الانفـ ـجار العنيف الذي هز جامعة تكساس التقنية الأمريكية

وقع انفـ ـجار عنـ ـيف في فتحة صرف صحي داخل حرم جامعة تكساس التقنية الأمريكية، مما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي، مما دفع مسئولي الجامعة لإصدار أوامر إخلاء لعدة مباني وإلغاء فصول دراسية لبقية الأسبوع.

ترامب

وقال المسئول بإدارة الإطفاء في لوبوك الكابتن جن تونيل، إنه تم إرسال تحذير لـ حرم جامعة تكساس التقنية الأمريكية نحو الساعة الثامنة و خمسة وأربعين دقيقة، يفيد بوقوع انفـ ـجار في محطة فرعية، واتضح لاحقا أنه كان انفـ ـجارًا في بالوعة.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والمحطات التلفزيونية المحلية، تواجد مكثف لرجال الإطفاء في حرم جامعة تكساس التقنية الأمريكية واندلاع نيران ودخان من غطاء بالوعة واحدة على الأقل.

انفـ ـجار جامعة تكساس التقنية الأمريكية أدي إلى انقطاع الكهرباء

وفي السياق ذاته، قالت كاتلين جيفريس المتحدثة باسم إدارة الشرطة بالجامعة، إن الكهرباء ستظل غير متوفرة في حرم جامعة تكساس التقنية الأمريكية مع استمرار الإصلاحات.

ما السبب وراء انفـ ـجار جامعة تكساس التقنية الأمريكية؟

وقال تونيل، إن إدارة الإنقاذ من الحرائق في لوبوك استجابت لبلاغ بشأن تسرب غاز محتمل في جامعة تكساس التقنية الأمريكية نحو الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، وتوصلت إلى اندلاع دخان ونار من أغطية عدة بالوعات.

شرطة جامعة تكساس التقنية الأمريكية تعلن عن حالة طوارئ

وأعلنت شرطة جامعة تكساس التقنية الأمريكية عن حالة طوارئ بسبب هذا الحادث، الذي أثر على عدة مواقع داخل الحرم، بما في ذلك جامعة تكساس التقنية ومركز العلوم الصحية التابع لها، وقد تم إخلاء مبنى الهندسة الرئيسي بعد رصد تسرب غاز.

جامعة تكساس التقنية الأمريكية ترسل تنبيهات للطلاب

وأرسلت جامعة تكساس التقنية الأمريكية تنبيهات للطلاب تحثهم على اتباع إجراءات الإخلاء إذا كانوا في المناطق المتأثرة، كما طلبت من العامة تجنب الاقتراب من الحرم الجامعي حتى إشعار آخر.

شركة الكهرباء تقوم بإصلاحات في جامعة تكساس التقنية الأمريكية

من جهتها، تعمل شركة كهرباء لوبوك بالتعاون مع عدة جهات للسيطرة على الموقف وحل المشكلة لعودة الكهرباء إلى جامعة تكساس التقنية الأمريكية.

وأظهرت فيديوهات متداولة على منصة "إكس" حالة في الذعر في جامعة تكساس التقنية الأمريكية بعد تصاعد لهب أخضر من تحت أغطية الصرف الصحي نتج عن الانفـ ـجار.

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