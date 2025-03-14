كيفية استيراد سيارة من الخارج إلى مصر.. الشروط والتكاليف كاملة

استيراد السيارات من الخارج.. شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في الطلب على استيراد السيارات من الخارج إلى مصر، وذلك بسبب نقص المعروض من السيارات الجديدة، بالإضافة إلى الإعفاءات الجمركية التي تتمتع بها السيارات الأوروبية، إلى جانب إطلاق مبادرة استيراد السيارات للمغتربين، وفي هذا التقرير، يستعرض الموجز طريقة استيراد سيارة من الخارج، وأهم الشروط والرسوم المطلوبة.

شروط استيراد سيارة من الخارج للمغتربين

يتيح قانون تيسيرات المصريين بالخارج للمغتربين إمكانية استيراد سيارة معفاة من الجمارك والضرائب والرسوم، مقابل وديعة بالدولار يتم تحويلها إلى وزارة المالية. وتشمل الشروط المطلوبة للاستفادة من هذا القانون:

أن يكون المستورد مصري الجنسية أو يحمل الجنسية المزدوجة بشرط الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 16 عامًا.

امتلاك إقامة قانونية خارج البلاد.

استيراد سيارة واحدة فقط للاستخدام الشخصي.

سداد مبلغ نقدي بالدولار يتم تحويله من الخارج لصالح وزارة المالية.

شروط استيراد سيارة من الخارج للاستخدام الشخصي

يمكن للأفراد استيراد سيارات للاستخدام الشخصي سواء كانت جديدة أو مستعملة، بشرط الالتزام بالشروط التالية:

أن يتم شحن السيارة أو فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل.

عدم استخدامها مسبقًا، باستثناء السيارات المجهزة تجهيزًا خاصًا.

تقديم عقد البيع أو فاتورة الشراء لإثبات التملك.

استخراج شهادة بيانات من المرور في بلد التصدير توضح سنة الموديل والتملك.

استيراد السيارات



شروط استيراد سيارة بهدف التجارة

لأغراض التجارة، تختلف الشروط عن الاستيراد الشخصي، حيث يجب على الشركات استيفاء المتطلبات الجمركية، وتقديم ما يثبت ملكية السيارات، مع الالتزام بالضوابط المحددة من قبل الجهات المختصة.

خطوات استيراد سيارة من الخارج إلى مصر

لإتمام عملية استيراد سيارة من الخارج، يجب اتباع الخطوات التالية:

1. البحث عن السيارة المناسبة عبر المواقع الإلكترونية أو التجار والمعارض.

2. التفاوض على السعر والشروط مع البائع، وتحديد طريقة الدفع.

3. شحن السيارة إلى مصر وفق القوانين المعمول بها.

4. تقديم المستندات الجمركية مثل فاتورة الشراء وشهادة البيانات.

5. دفع الرسوم الجمركية والضرائب المطلوبة.

6. استلام السيارة بعد إتمام جميع الإجراءات.

الرسوم الجمركية والضرائب على السيارات المستوردة

تعتمد تكلفة استيراد السيارات على عدة عوامل، أهمها:

الجمارك: تبلغ نحو 30% من قيمة السيارة.

ضريبة القيمة المضافة: تصل إلى 14%.

رسوم أخرى تشمل رسوم التنمية والتخليص الجمركي، والتي تختلف حسب بلد المنشأ وسنة الصنع.

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