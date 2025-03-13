أرخص السيارات الكهربائية في مصر.. أسعار تبدأ من 180 ألف جنيه

تشهد السوق المصرية اهتمامًا متزايدًا تجاه السيارات الكهربائية نظرًا لكونها وسيلة نقل صديقة للبيئة وتكاليف تشغيلها الاقتصادية مقارنة بالسيارات التقليدية ومع ارتفاع أسعار الوقود عالميًا، أصبحت أرخص سيارة كهربائية في مصر خيارًا جذابًا للعديد من المستهلكين الباحثين عن بدائل موفرة وآمنة.

وفي هذا السياق، شهدت السوق المصرية مؤخراً طرح عدد من السيارات الكهربائية بأسعار تنافسية تناسب مختلف الفئات، ما جعلها في متناول عدد أكبر من المستهلكين، نستعرضها لكم عبر الموجز.

أرخص 5 سيارات كهربائية في السوق المصرية

وفقاً للمنصات التجارية المتخصصة في بيع السيارات الكهربائية ، جاءت قائمة أرخص 5 سيارات كهربائية في السوق المصرية كالتالي:

سيارة WIND –Z 2024K

السعر: 180 ألف جنيه

المواصفات: سيارة ركاب صغيرة، باللون الأحمر، تعد واحدة من الخيارات الاقتصادية في السوق.

سيارة نوبيرا موديل 2002 خليجي

السعر: 200 ألف جنيه

المواصفات: سيارة أوتوماتيك تعمل بفتيس كهرباء، وتتميز بتصميم عملي مع أداء جيد.

سيارة فولكسفاغن أي دي 4 (Volkswagen ID4) موديل 2024

السعر: 555 ألف جنيه

المواصفات: سيارة كهربائية متطورة، تتميز بتقنيات حديثة وتصميم أنيق.

سيارة Volkswagen ID4 موديل 2024 (نسخة أخرى)

السعر: 580 ألف جنيه

المواصفات: سيارة كهربائية رمادية اللون بنظام نقل حركة أوتوماتيك، تعد خيارًا مناسبًا للعائلات.

سيارة تويوتا 4×4 كهربائية

السعر: 400 ألف جنيه

المواصفات: سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، تعتمد على نظام شحن كهربائي ونقل حركة أوتوماتيك.

كيف تختار أرخص سيارة كهربائية في مصر؟

عند البحث عن أرخص سيارة كهربائية في مصر، يُنصح بمراعاة عدة عوامل أبرزها: مدى السير الذي تقطعه السيارة بالشحنة الواحدة، توافر مراكز الصيانة، وسهولة شحن البطارية. فهذه العوامل تسهم في ضمان تجربة قيادة مريحة ومتميزة.

مستقبل مشرق للسيارات الكهربائية في مصر

أكد منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرف التجارية، أن السيارات الكهربائية تمثل مستقبل سوق السيارات على مستوى العالم، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تنخفض نسبة استخدام السيارات التي تعمل بالبنزين تدريجياً حتى تختفي تمامًا بحلول عام 2040.

وأضاف زيتون أن الحكومة المصرية تسعى لدعم انتشار السيارات الكهربائية من خلال توفير بنية تحتية قوية لمحطات الشحن الكهربائي، مع تقديم حوافز للمستهلكين لتشجيعهم على التحول لهذا النوع من السيارات.

السيارات الكهربائية.. خيار اقتصادي وبيئي

تشكل السيارات الكهربائية حلاً عمليًا لتقليل تكاليف التشغيل اليومية للمواطنين، كما أنها تسهم بشكل كبير في تقليل الانبعاثات الكربونية، ما يدعم جهود الدولة في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. ويعد اختيار أرخص سيارة كهربائية في مصر خطوة ذكية تجمع بين الاقتصاد في التكلفة والحفاظ على البيئة.

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