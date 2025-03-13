الليله سمسم شهاب يكشف أسراره في أوضة ضلمة "تفاصيل"

يحل الفنان سمسم شهاب الليله ضيفا مع الإعلاميه إنجي هشام في برنامجها "أوضة ضلمة" ويذاع اللقاء في الساعه الثامنة مساء ويعرض على شاشة هي، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل.





وعبر بث مباشر على صفحته عل فايس بوك أعلن سمسم فجر اليوم عن ميعاد الحلقه،متمنيا أن تنال إعجاب جمهوره،كما وجه التحيه والشكر لمذيعة البرنامج ولفريق عملها،وعبر عن سعادته بهذه الحلقه ووصفها بإنها من الطراز الرفيع منوها عن كشفه لأسرار يقولها لأول مره.

آخر أعمال سمسم شهاب

ويذكر أن شهاب قد طرح مؤخرا أحدث كليباته الغنائيه عبر تطبيق اليوتيوب،وهي بعنوان "كتر الفلوس" من كلمات "محمد النجار"، ألحان "إسلام السقا"، توزيع "نوار البحيري"، المستشارة الإعلامية "هاجر حسام الدين"، هندسة صوتية "محمد جودة"، مونتاج "محمد علاء"، إشراف عام وإدارة أعمال "أحمد سمسم شهاب"، و"كتر الفلوس"أول إخراج ل "سمسم شهاب".



من جهة أخرى، طرح سمسم شهاب مؤخراً أغنيته المصورة "كتر الفلوس" عبر منصة يوتيوب، والتي حققت نجاحاً سريعاً بفضل كلماتها المؤثرة التي تعكس الصراعات الإنسانية بسبب المال.

وفي تصريحات له، أوضح شهاب أن الأغنية تعبر عن الصراعات التي تحدث بين المقربين بسبب الأموال، وكذلك الوفاء في العلاقات، مؤكداً أن الرسالة الأساسية هي اعتماد الإنسان على الله.

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