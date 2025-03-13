خطوات حجز وحدات سكنية للمصريين بالخارج بمبادرة بيتك في مصر 2025.. هي واحدة من المبادرات التي أطلقتها الحكومة المصرية لتوفير وحدات سكنية للمصريين بالخارج بأسعار مناسبة.

وفيما يلي يعرض لكم الموجز خطوات حجز وحدات سكنية للمصريين بالخارج بمبادرة بيتك في مصر 2025.

ويتم التسجيل في المبادرة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي (اضغط هنا)، حيث تبدأ المرحلة الأولى من التسجيل وسداد مقدم الحجز من 20 فبراير 2025 وحتى 20 مارس 2025. يشمل الحجز تحميل المستندات المطلوبة مثل جواز السفر وإثبات الإقامة بالخارج، إضافة إلى سداد مقدم حجز يتراوح بين 5000 و9900 دولار أمريكي، حسب نوع الوحدة.

وتتراوح أسعار الوحدات السكنية بين 5000 و9900 دولار أمريكي كجزء من مقدم الحجز، في حين يختلف سعر الوحدة حسب الموقع والمساحة. على سبيل المثال، تتراوح أسعار الوحدات في العلمين الجديدة من 6 ملايين جنيه إلى 47 مليون جنيه حسب المساحة والموقع.

خطوات حجز وحدات سكنية للمصريين بالخارج بمبادرة بيتك في مصر 2025

يجب على المتقدمين التسجيل في الموقع الرسمي لمبادرة "بيتك في مصر"، وعادةً ما يتم توفير رابط خاص للمصريين بالخارج من خلال الضغط هنا .

قم بزيارة الموقع الرسمي واملأ استمارة التسجيل بأرقام الهواتف والبريد الإلكتروني.

بعد التسجيل، يتم تقديم تفاصيل الوحدات السكنية المتاحة، مع عرض أسعار الوحدات والأماكن المتاحة.

يتم اختيار الوحدة المناسبة بناءً على المكان، الحجم، السعر، ونوع السداد.

يجب على المتقدمين قراءة الشروط والأحكام بعناية، حيث تتضمن الشروط المتعلقة بالدخل، والسن، والقدرة على سداد الأقساط.

بعد اختيار الوحدة السكنية، يتطلب الأمر دفع مقدم حجز عبر الطرق الإلكترونية المتاحة.

يمكن الدفع عبر تحويلات بنكية أو استخدام الطرق المتاحة عبر الإنترنت.

رفع المستندات اللازمة مثل صورة من جواز السفر، إثبات للإقامة في الخارج، ومستندات مالية مثل إثبات الدخل.

هذه المستندات ضرورية لإثبات حالة المتقدم وتقديم الطلب.

بعد تقديم كافة المعلومات والمستندات، يقوم القائمون على المبادرة بمراجعة البيانات.

في حال قبول الطلب، سيتم التواصل مع المتقدم لتأكيد الحجز وتحديد خطوات السداد المتبقية.

بعد التأكد من كل التفاصيل، يتم توقيع العقد مع الشركة المنفذة للمشروع.

عادةً ما يتم التوقيع عبر الإنترنت للمصريين بالخارج، أو قد يتم التوقيع في أقرب سفارة أو قنصلية مصرية.

استكمال سداد حجز وحدات سكنية للمصريين بالخارج بمبادرة بيتك في مصر 2025

يتم تحديد كيفية سداد باقي ثمن الوحدة السكنية، سواء عبر أقساط شهرية أو دفعات متفرقة.

يختلف الجدول الزمني للسداد حسب المشروع وظروف المتقدم.

بعد إتمام السداد، يتم تحديد موعد لاستلام الوحدة السكنية.

يتم تسليم الوحدات السكنية وفقًا للمواعيد المحددة من قبل المطورين العقاريين.

وتستهدف مبادرة بيتك في مصر 2025 تسهيل حجز الوحدات السكنية للمصريين بالخارج، لذلك يجب متابعة الموقع الرسمي والمراسلات للحصول على آخر المستجدات.

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