طرد سفير جنوب أفريقيا لدي واشنطن.. تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية و جنوب أفريقيا تدهورًا مستمرًا منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه، وفي تطور خـ ـطير للعلاقات بين البلدين قررت أمريكا طرد سفير جنوب أفريقيا لديها.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي القصة الكاملة لـ طرد الولايات المتحدة الأمريكية سفير جنوب أفريقيا لديها في ظل توتر العلاقات بينهما.

تفاصيل طرد أمريكا لـ سفير جنوب أفريقيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو طرد سفير جنوب أفريقيا، قائلًا إن السفير إبراهيم رسول سفير جنوب أفريقيا لدي أمريكا لم يعد مرحبًا به في الولايات المتحدة الأمريكية لأنه سياسي عنصري يكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ترامب

ووصف وزير الخارجية الأمريكي سفير جنوب أفريقيا بأنه سياسي مُحرض على العنصرية، مضيفًا: "ليس لدينا ما نناقشه معه، وبالتالي فهو يعتبر شخصًا غير مرغوب فيه، في إشارة إلى السفير إبراهيم رسول، واصفًا إياه بأنه سياسي يؤجج التوترات العرقية.

جنوب أفريقيا تعلق علي طرد سفيرها من أمريكا

وفي السياق ذاته، أعربت جنوب أفريقيا اليوم السبت عن أسفها بشأن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بطرد سفير بريتوريا لدى واشنطن إبراهيم رسول.

وحثت الرئاسة في جنوب أفريقيا عبر بيان نشرته على منصة "إكس" جميع الأطراف المعنية والمتأثرة على الحفاظ على النظام الدبلوماسي المعمول به في تعاملهم مع هذه المسألة.

وأضافت الرئاسة: "تظل جنوب أفريقيا ملتزمة ببناء علاقة مفيدة للطرفين مع الولايات المتحدة الأمريكية".

وقف عمل الشركات الأمريكية في جنوب أفريقيا

وكانت حكومة جنوب أفريقيا، قد أوقفت عمل جميع الشركات الأمريكية داخل أراضيها، مع إيقاف تصدير المعادن إلى الولايات المتحدة ردًا على تصرفات الرئيس الأمريكي واستباحة أموال وأراضي جنوب أفريقيا، وفق تعبيرها.

فيما تحقق الولايات المتحدة أرباحا تزيد عن 25 مليار دولار من جنوب أفريقيا سنويا سيؤثر هذا على الاقتصاد الأمريكي والجنوب أفريقي بشكل سيئ للغاية، بحسب مراقبين.

وقطع ترامب التمويل عن جنوب أفريقيا والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى جنوب أفريقيا.

وأوضحت حكومة جنوب أفريقيا لترامب بشكل قاطع أن أمريكا لا شيء بدون المعادن من أفريقيا، وأكدت إذا كان يعتقد أن الأفارقة ليسوا سوى متسولين، فعليه أن يبحث عن المعادن في مكان آخر لأن أفريقيا سئمت من عدم الاحترام الصارخ والتجاهل الذي يستمرون في الحصول عليه من العالم الغربي.

ترامب يجمد المساعدات الأمريكية لـ جنوب أفريقيا

وفي فبراير الماضي، جمّد ترامب المساعدات الأمريكية لجنوب أفريقيا، مشيرًا إلى قانونٍ في البلاد يزعم أنه يسمح بمصادرة الأراضي من المزارعين البيض.

رئيس جنوب أفريقيا

في الأسبوع الماضي، زاد ترامب من حدة التوترات، قائلاً إن مزارعي جنوب أفريقيا مرحب بهم للاستقرار في الولايات المتحدة، بعد أن كرّر اتهاماته للحكومة بـ"مصادرة" الأراضي من البيض.

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