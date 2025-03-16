خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر مارس 2025.. اعرفها وأنت في مكانك

فاتورة المياه.. في ظل التطور الرقمي والخدمات الإلكترونية المتاحة، أصبح بإمكان المواطنين الاستعلام عن فاتورة المياه بسهولة دون الحاجة إلى زيارة مقرات الشركات المختصة.

حيث تتيح العديد من الجهات إمكانية معرفة قيمة الفاتورة إلكترونيًا باستخدام رقم العداد، مما يوفر الوقت والجهد على المشتركين، في هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه وأبرز الطرق المتاحة لدفعها بكل سهولة.

فاتورة المياه

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر مارس 2025

يمكنك معرفة قيمة فاتورة المياه لشهر مارس 2025 إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من (هنا).

التوجه إلى قسم "خدماتنا".

الضغط على "احسب فاتورتك بنفسك".

اختيار المحافظة التابع لها العقار.

تحديد المنطقة السكنية الخاصة بك.

تحديد نوع النشاط (منزلي – تجاري – صناعي).

إدخال القراءة الحالية لعداد المياه.

إدخال القراءة السابقة للعداد.

تحديد حالة الصرف الصحي (مخدوم أو غير مخدوم).

الضغط على "عرض الفاتورة" للاطلاع على قيمة المستحقات.

فاتورة المياه

كيفية دفع فاتورة المياه أونلاين لشهر مارس 2025

توفر الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عدة خيارات لسداد فاتورة المياه إلكترونيًا، عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

الانتقال إلى قسم "خدماتنا".

اختيار "دفع الفواتير".

تحديد شركة المياه التابع لها عنوانك.

إدخال كود الدفع الإلكتروني المدون على آخر فاتورة مياه.

الضغط على "التالي" لمتابعة العملية.

إدخال البيانات المطلوبة بدقة.

اختيار طريقة الدفع (بطاقة ائتمان أو محفظة إلكترونية).

إدخال بيانات البطاقة المصرفية (رقم البطاقة ورمز CVV).

الضغط على "إتمام الدفع" لإنهاء المعاملة بنجاح.

فاتورة المياه

تطبيق الاستعلام عن فاتورة المياه عبر تطبيق 125

أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إمكانية الاستعلام عن فاتورة المياه بسهولة عبر تطبيق "125 HCWW"، والمتوفر على منصة جوجل بلاي وآب ستور. يتميز التطبيق بسهولة الاستخدام على هواتف أندرويد وiOS، مما يتيح للمستخدمين معرفة قيمة الفاتورة دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الشركة.

فاتورة المياه

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه عبر تطبيق 125

يمكنك معرفة قيمة فاتورة المياه من خلال تطبيق HCWW-125 عبر الخطوات التالية:

تحميل التطبيق من متجر جوجل بلاي أو آب ستور.

تسجيل الدخول إلى التطبيق.

اختيار المحافظة والمنطقة التابعة لك.

إدخال رقم العداد الخاص بك.

الضغط على "استعلام" لعرض تفاصيل الفاتورة.

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