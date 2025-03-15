موعد إعادة مسلسل الكابتن الحلقة الأخيرة تكشف عن مفاجآت غير متوقعة

موعد إعادة مسلسل الكابتن الحلقة الأخيرة.. يصل مسلسل "الكابتن"، بطولة أكرم حسني، إلى محطته الأخيرة الليلة، حيث تعرض الحلقة 15، التي ينتظرها الجمهور بفارغ الصبر لمعرفة مصير الكابتن حسام والأرواح التي تطارده منذ الحادث الغامض. العمل، الذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال عرضه في رمضان 2025.

ويتميز موعد إعادة مسلسل الكابتن الحلقة الأخيرة بطابع الكوميديا المشوقة، حيث مزج بين المواقف الكوميدية والأحداث الغامضة في رحلة غير تقليدية داخل عالم الطيران.

موعد إعادة مسلسل الكابتن الحلقة الأخيرة

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية حول موعد إعادة مسلسل الكابتن الحلقة الأخيرة:

مواعيد عرض وإعادة الحلقة الأخيرة من "الكابتن"

على قناة DMC

العرض الأول: 9:45 مساءً

الإعادة الأولى: 3:45 مساءً

الإعادة الثانية: 8:00 صباحًا

على قناة DMC دراما

العرض الأول: 12:00 منتصف الليل

الإعادة الأولى: 11:15 صباحًا

الإعادة الثانية: 7:30 مساءً

موعد إعادة مسلسل الكابتن الحلقة الأخيرة.. كما تتوفر الحلقة الأخيرة بالتزامن مع عرضها التلفزيوني على منصة Watch It الرقمية.

طوال الحلقات الماضية، عاش الكابتن حسام لحظات صعبة بعدما وجد نفسه محاصرًا بأرواح الركاب الذين لقوا مصرعهم في الحادث الغامض، يطالبونه بتنفيذ مهامهم العالقة في الحياة. ومع اقتراب النهاية، يجد نفسه أمام الاختبار الأصعب، فهل سيتمكن من إنجاز المهام المطلوبة منه وإنهاء هذه الرحلة الغامضة؟ أم أن هناك مفاجآت غير متوقعة ستقلب الأمور رأسًا على عقب؟

أبطال إعادة مسلسل الكابتن الحلقة الأخيرة

موعد إعادة مسلسل الكابتن الحلقة الأخيرة.. يشارك في بطولة المسلسل مجموعة من النجوم، أبرزهم: أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمي جمال، وعدد آخر من الفنانين.

موعد إعادة مسلسل الكابتن الحلقة الأخيرة مكوّن من 15 حلقة، وهو من تأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، إخراج معتز التوني، وإنتاج شركة K Media كريم أبو ذكري.

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