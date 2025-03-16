مدبولي يتابع جهود فض التشابكات المالية بين البريد وبنك الاستثمار القومي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للبريد وبنك الاستثمار القومي، بحضور عدد من المسؤولين المعنيين، وشارك في الاجتماع كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد كجوك، وزير المالية، إلى جانب داليا الباز، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وأشرف نجم، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، ومسؤولين من الوزارات المختلفة.

ويوضح الموجز فيما يلي تفاصيل الأجتماع في السطور التالية

رئيس الوزراء يؤكد على أهمية فض التشابكات المالية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة مستمرة في جهودها المتكاملة لفض التشابكات المالية بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية، مما يساهم في تعزيز الكفاءة المالية لهذه المؤسسات ويدعم قدرتها على أداء مهامها بفعالية، وأشار إلى أن هذه الخطوات تعد جزءًا من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تهدف إلى تصحيح التشوهات المالية التي تراكمت على مدى السنوات الماضية، وتعزيز قدرة المؤسسات المستحقة على الوفاء بالتزاماتها.

توقيع بروتوكول تعاون بين البريد وبنك الاستثمار القومي

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض بنود بروتوكول التعاون بين الهيئة القومية للبريد وبنك الاستثمار القومي، والذي يهدف إلى حل المشكلات المالية المتراكمة بين الطرفين، وذكر أن الجانبين توصلا إلى اتفاق نهائي بشأن توقيع البروتوكول، مما سيساعد في تسوية الالتزامات المالية بين المؤسستين ويدعم استقرار الأوضاع المالية لكليهما.

تأثير فض التشابكات المالية على الاقتصاد المصري

يأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية الحكومة لتحقيق الإصلاح المالي، حيث تسعى الدولة إلى تخفيف الأعباء المالية عن المؤسسات العامة وتعزيز كفاءتها التشغيلية. ومن المتوقع أن يسهم فض التشابكات المالية في تحفيز الاقتصاد المصري عبر تحسين إدارة الموارد المالية للجهات الحكومية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على مختلف القطاعات الاقتصادية.

دعم استدامة المؤسسات الحكومية وتعزيز الأداء المالي

يعد فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية أحد الملفات الاستراتيجية التي تعمل الحكومة المصرية على إنهائها، بهدف تحقيق التوازن المالي وضمان استدامة المؤسسات، ومن خلال هذه الخطوات، تسعى الحكومة إلى تعزيز الشفافية المالية وتحسين إدارة الدين العام، مما يساعد في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

بهذا الاتفاق، تخطو الحكومة خطوة جديدة نحو تحسين بيئة الأعمال المالية، وتأكيد التزامها بالإصلاحات الاقتصادية التي تسهم في دفع عجلة التنمية.

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