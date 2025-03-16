مشاهدة مباراة أرسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

يقدم "الموجز" خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشر بث مباشر لمواجهة فريق فريق أرسنال ضد تشيلسي، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

مشاهدة مباراة أرسنال ضد تشيلسي

مشاهدة ماتش أرسنال ضد تشيلسي

تنطلق مباراة أرسنال ضد تشيلسي مساء اليوم الأحد، 16 مارس، في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والرابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025.

بث مباشر مباراة أرسنال ضد تشيلسي

يسعي فريق أرسنال لتحقيق الفوز لتحسين موقعه بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الذي يتصدره ليفربول برصيد 70 نقطة، بينما يحتل فريق أرسنال المركز الثاني برصيد 55 نقطة ويحتل تشيلسي المركز الـ 4 برصيد 49 نقطة.

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بث مباشر ماتش أرسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

يمكن للجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز”متابعة أحداث مباراة فريق أرسنال ضد نظيره فريق تشيلسي، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

مباراة أرسنال ضد تشيلسي

الان ماتش أرسنال ضد تشيلسي

يمكنك مشاهدة مباراة فريق أرسنال ضد تشيلسي، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.، والمقررإقامتها مساء اليوم الأحد 16 مارس الجاري عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

بث مباشر أرسنال ضد تشيلسي

تشكيل أرسنال ضد تشيلسي

شاهد ماتش أرسنال ضد تشيلسي

شاهد مباراة أرسنال ضد تشيلسي

من المتوقع أن يضم تشكيل فريق أرسنال ضد نظيره فريق تشيلسي الأسماء الأتية..

حارس المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: تيمبر- ويليام ساليبا - جابرييل ماجالايس - لويس سكيلي.

خط الوسط: مارتن أوديجارد - توماس بارتي - ديكلان رايس.

خط الهجوم: نوانيري - تروسارد - مارتينيللي.

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