موعد مباراة أرسنال ضد آيندهوفن في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم، مواجهة فريق أرسنال ضد آيندهوفن، والتي تجمع الفريقين، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث كلا الفريقين عن تحقيق الفوز في لقاء اليوم وكان فريق أرسنال قد حقق الفوزعلى آيندهوفن في هولندا بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدف واحد في لقاء الذهاب.

موعد قمة أرسنال ضد آيندهوفن

المواجهة التي تجمع فريق أرسنال ضد آيندهوفن، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء الموافق 12 مارس 2025.

مشاهدة قمة أرسنال ضد آيندهوفن

يمكنك مشاهدة قمة فريق أرسنال ضد آيندهوفن ، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 3.

أرسنال ضد آيندهوفن

تشكيل أرسنال ضد آيندهوفن

من المتوقع أن يضم تشكيل فريق أرسنال ضد آيندهوفن الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: يوريان تيمبر - جابرييل ميجاليتش - ويليام ساليبا - لويس سكيلي

خط الوسط: توماس بارتي - ديكلان رايس - مارتن أوديجارد

خط الهجوم: إثان نوانيري - لياندرو تروسارد - جابرييل مارتينيلي.

تشكيل آيندهوفن ضد أرسنال

يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق آيندهوفن ضد أرسنال ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: والتر بينيتيز.

خط الدفاع: تايرل مالاتسيا - أوليفر بوسكاجلي - ريان فلامينجو- ريتشارد ليديزما.

خط الوسط: إسماعيل صبياري - جيردي شوتن - جوس تيل.

خط الهجوم: نوا لانج - لوك دي يونج - بيريشيتش.

استعد فريق آيندهوفن لنظيره أرسنال بالفوز على هيرينفين في بطولة الدوري الهولندي يوم السبت، لكنه لا يزال متأخرًا عن أياكس المتصدر بفارق ثماني نقاط.

بينما يحتل فريق أرسنال المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي خلف ليفربول بفارق 15 نقطة بعد سلسلة من ثلاث مباريات محلية دون فوز.

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