مشاهدة ماتش ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

يقدم "الموجز" خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشر بث مباشر لمواجهة فريق فريق ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للموسم الجاري 2024-2025.

بث مباشر ماتش ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

يمكن للجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز”متابعة أحداث مباراة فريق ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد، والتي تجمع الفريقين في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للموسم الجاري 2024-2025، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

تشكيل ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

شاهد ماتش ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

شاهد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

من المتوقع أن يضم تشكيل فريق ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – إبراهيما كوناتي – ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: ماك اليستر – ريان جرافنبرتش – كيرتس جونز.

خط الهجوم: جاكبو– لويس دياز – محمد صلاح.

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

مشاهدة ماتش ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

تنطلق مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد مساء اليوم الأحد، 16 مارس، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بالموسم الحالي 2024-2025.

د1..

مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

الان ماتش ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

يمكنك مشاهدة مباراة فريق ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد، والتي تجمع الفريقين في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للموسم الجاري 2024-2025.، والمقررإقامتها مساء اليوم الأحد 16 مارس الجاري عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

بث مباشر مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

يسعي كلا الفريقين لتحقيق الفوز في لقاء اليوم الأحد للتتويج ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية وقبل موقعة اليوم يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 70 نقطة، بينما يحتل فريق نيوكاسل يونايتد المركز السادس برصيد 47 نقطة.

اقرأ أيضًا:

قائمة نارية لـ برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 2026 بقيادة حسام حسن ؟













