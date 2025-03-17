الجيش الأمريكي يضع خططا لاستعادة السيطرة علي قناة بنما

يسعي الرئيس الأمركي دونالد ترامب لاستعادة السيطرة علي قناة بنما ومن أجل ذلك أصدر أوامر لـ الجيش الأمريكي بوضع الخطط لتسهيل السيطرة عليها.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل الخطط التي يعكف الجيش الأمريكي علي دراستها بهدف استعادة السيطرة علي قناة بنما تنفيذًا لتوجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

الجيش الأمريكي يضع خططًا لاستعادة السيطرة علي قناة بنما

ومن جانبه، كشف تقارير إخبارية عن أن الجيش الأمريكي يضع خططًا لزيادة الوجود العسـ ـكري الأمريكي في قناة بنما، بتوجيه من البيت الأبيض، كجزء من هدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستعادة السيطرة علي قناة بنما.

ترامب

وقالت مصادر رفيعة المستوي إن جزءً من ذلك يشمل توجيه القيادة الجنوبية الأمريكية لوضع خطط تتنوع في مقترحاتها بين شراكة الجيش الأمريكي مع الجيش البنمي وبين سيناريو أقل احتمالًا يتمثل في استيلاء أمريكا على قناة بنما بالقوة.

السبب وراء زيادة الوجود العسـ ـكري الأمريكي في قناة بنما

وأفاد مصادر بأن الجهود الجديدة لزيادة الوجود العسـ ـكري الأمريكي في قناة بنما تُعد جزءً من محاولات إدارة ترامب للحد من النفوذ الصيني في القناة.

ويوجد حاليًا أكثر من 200 جندي أمريكي في بنما، على الرغم من أن العدد متغير، وفقًا لمسؤول دفاعي لم يُكشف عن هويته.

وكان ترامب قد أكد أن الجنود الصينيين يسيطرون على قناة بنما، كما يرى ترامب أن الحكومة البنمية تفرض على الولايات المتحدة الأمريكية رسومًا زائدة مقابل استخدامها.

ترامب تعهد باستعادة قناة بنما منذ توليه منصبه

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن ترامب منذ توليه منصبه في تعهد باستعادة قناة بنما التي تديرها بنما حاليًا، كجزء من جهوده لتحسين العلاقات الخارجية بما يعتقد أنه في مصلحة الأمة.

وعلي الرغم من رفض الرئيس البنمي خوسيه راؤول مولينو تصريحات ترامب ووصفها بـ "الهراء"، إلا أن ترامب ظلّ ثابتًا على رغبته في تعزيز سيطرته على قناة بنما.

ترامب

أمريكا تبدأ تعزيز سيطرتها على منطقة قناة بنما

ومنذ تولي ترامب منصبه، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل في تعزيز سيطرتها على منطقة قناة بنما، ففي وقت سابق من الشهر الحالي، وافقت شركة مقرها هونج كونج على بيع حصتها في شركة تابعة تُشغّل مواني بالقرب من قناة بنما لمجموعة من الشركات، من بينها بلاك روك، ويتعيّن موافقة حكومة بنما على الصفقة أولًا.

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