نيوكاسل يضرب ليفربول بهدف في الشوط الأول بنهائي كأس الرابطة الإنجليزية

انتهي الشوط الأول من مباراة فريق ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد، بتقدم نيوكاسل بهدف في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للموسم الجاري 2024-2025.

بث مباشر ماتش ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

يمكن للجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز”متابعة أحداث مباراة فريق ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد، والتي تجمع الفريقين في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للموسم الجاري 2024-2025، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

تشكيل ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

يضم تشكيل فريق ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – إبراهيما كوناتي – ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: ماك اليستر – ريان جرافنبرتش – كيرتس جونز.

خط الهجوم: جاكبو– لويس دياز – محمد صلاح.

تشكيل نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول

حراسة المرمى: بوب.

خط الدفاع: تريبير، بران، شار، ليفرامينتو.

خط الوسط: جيماريش، تونالي، جويلاينتون.

خط الهجوم: ميرفي، ايزاك، بارينيس.

موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

مواجهة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد مساء اليوم الأحد، 16 مارس، انطلقت في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بالموسم الحالي 2024-2025.

مشاهدة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

يمكنك متابعة مباراة فريق ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد، والتي تجمع الفريقين في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للموسم الجاري 2024-2025.، والمقررإقامتها مساء اليوم الأحد 16 مارس الجاري عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

يبحث كلا الفريقين لتحقيق الفوز في لقاء اليوم الأحد للتتويج ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية وقبل موقعة اليوم يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 70 نقطة، بينما يحتل فريق نيوكاسل يونايتد المركز السادس برصيد 47 نقطة.

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