تردد إذاعة القرآن الكريم في القاهرة والمحافظات.. 60 عامًا من العطاء الإذاعي

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تُعد واحدة من أعرق الإذاعات الدينية في العالم العربي، حيث انطلق بثها الأول في 25 مارس 1964. ومنذ ذلك الحين، أصبحت مصدرًا رئيسيًا لتلاوة القرآن الكريم وتفسيره، فضلًا عن البرامج الدينية التي يقدمها نخبة من علماء الأزهر الشريف، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل.

يستهل مقدمو الإذاعة جميع فقراتهم بالجملة الشهيرة: «إذاعة القرآن الكريم.. من القاهرة»، التي باتت مألوفة لملايين المسلمين في مصر وخارجها. ومع استمرار تطورها، تحظى الإذاعة بمتابعة واسعة داخل مصر والعالم الإسلامي.

تردد إذاعة القرآن الكريم في مصر

مع زيادة الاهتمام بالإذاعة، يبحث الكثيرون عن ترددها في القاهرة والمحافظات المختلفة، سواء عبر موجات الراديو أو القمر الصناعي نايل سات، لضمان متابعة مستمرة للبرامج الدينية والتلاوات القرآنية.

تردد إذاعة القرآن الكريم عبر الراديو:

القاهرة الكبرى: 98.0 FM

المحلة الكبرى: 99.6 FM

الإسكندرية: 90.1 FM

بورسعيد: 98.0 FM



تردد إذاعة القرآن الكريم عبر التلفزيون (نايل سات):

التردد: 11766

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500



برامج إذاعة القرآن الكريم

تقدم الإذاعة مجموعة من البرامج الدينية المتخصصة التي تهدف إلى نشر تعاليم الإسلام وتعزيز الوعي الديني لدى المستمعين، ومن أبرز هذه البرامج:

موسوعة الفقه الإسلامي

رحاب الفقه

سيرة ومسيرة رياض السيرة العطرة



كما تتميز ببث مستمر لتلاوات القرآن الكريم بأصوات أشهر القرّاء في العالم الإسلامي، مثل:

الشيخ محمد رفعت

الشيخ محمد صديق المنشاوي

الشيخ محمود خليل الحصري

الشيخ عبد الباسط عبد الصمد

الشيخ مصطفى إسماعيل



إذاعة القرآن الكريم.. تأثير واسع في العالم الإسلامي

لم يقتصر تأثير الإذاعة على مصر فقط، بل امتد ليشمل العديد من الدول العربية والإسلامية، حيث تعتبر مصدرًا موثوقًا لتعلم أحكام التجويد والتفسير الصحيح للآيات القرآنية.

مع مرور 60 عامًا على انطلاقها، لا تزال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تحتفظ بمكانتها الرفيعة بين الإذاعات الدينية، وتواصل رسالتها في نشر تعاليم الإسلام بصوت أهل التلاوة والعلم.

إقرأ ايضا

خريطة برامج إذاعة البرنامج العام الجديدة.. اعرف التفاصيل

دولت أبيض.. رمز الشر في السينما وأيقونة المسرح التي أسلمت حبًا في القرآن

