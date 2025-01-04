دولت أبيض.. رمز الشر في السينما وأيقونة المسرح التي أسلمت حبًا في القرآن

يصادف في مثل هذا اليوم ذكرى وفاة الفنانة القديرة دولت أبيض، التي توفت 4 يناير عام 1978 عن عمر يناهز 81 عامًا, حيث عرفت بأدوارها الشر وبرعن في السينما والمسرح.

في إطار ذلك، يرصد الموجز أبرز محطات دولت أبيض خلال السطور التالية.

دولت أبيض

نشأة دولت أبيض

وُلدت دولت أبيض في يوم 29 يناير 1896 بمدينة أسيوط، وسط أسرة متأثرة بالثقافات المختلفة؛ والدتها من أصل روسي، ووالدها عمل مترجمًا لوزارة الحربية في السودان.

درست دولت أبيض في مدرسة الراهبات بالخرطوم، وهناك تألقت شخصيتها الثقافية، في عام 1917 اكتشفها الفنان عزيز عيد لتبدأ أولى خطواتها الفنية في مسرحية "الكونتيسة"، حيث أبهرت الجمهور وحققت نجاحًا كبيرًا.

تنقل بين الفرق المسرحية وزواجها من جورج أبيض

بعد نجاحها مع عزيز عيد، انتقلت دولت أبيض إلى فرقة نجيب الريحاني، ثم التحقت بفرقة جورج أبيض الذي أصبح زوجها عام 1923.

سافرت دولت أبيض إلى سوريا مع فرقة أمين عطا الله، وشاركت مع فرقة منيرة المهدية في أوبريت "شهرزاد".

كما انضمت دولت أبيض إلى فرقة نجيب الريحاني، وشاركت في مسرحية "ريا وسكينة".

أبرز أعمالها المسرحية والسينمائية

في عام 1923، انضمت دولت وزوجها إلى فرقة يوسف وهبي، حيث قدّما أعمالًا مسرحية خالدة مثل "عطيل"، و"الملك لير"، و"الجريمة والعقاب".

كما أصبحت دولت أبيض من أعمدة الفرقة القومية المصرية عام 1935، وقدمت أدوارًا مميزة في مسرحيات "الشعلة المقدسة" و"غادة الكاميليا".

أما في السينما، فقد تركت بصمة لا تُنسى في أفلام مثل "زينب"، و"أولاد الذوات"، و"الوردة البيضاء"، و"إمبراطورية ميم".

دولت أبيض

شاركت دولت أبيض في اثنين من أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وهما "المراهقات" و"إمبراطورية ميم".

أبرز جوائز دولت أبيض

حصلت دولت أبيض على عدة جوائز مرموقة، منها الجائزة الأولى في الكوميديا عام 1926، ووسام الدولة للفنون في عيد العلم عام 1960.

دولت أبيض

كانت أيضًا رمزًا لدعم زوجها جورج أبيض، حيث أسهمت بشكل كبير في نجاحه وتحوله إلى أحد أبرز أعلام المسرح المصري.

دولت أبيض

اعتناق الإسلام وتأثير الشيخ محمد رفعت

عام 1953، اعتنقت دولت الإسلام مع زوجها وابنتيها، بعد تأثرها العميق بسماع الأذان وتلاوة القرآن الكريم بصوت الشيخ محمد رفعت.

وفي حديث إذاعي نادر، تحدثت عن حبها للقراءة والاستماع للقرآن، وأكدت أنها كانت تقضي أوقاتها الأخيرة بين أحفادها.



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