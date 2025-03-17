موعد عرض مسلسل حكيم باشا 2025.. وملخص أحداث الحلقة 16

نجح مسلسل حكيم باشا بطولة الفنان مصطفى شعبان منذ عرض حلقته الأولى، في تصدر محركات البحث، وتحقيق نسب مشاهدة عالية وردود أفعال إيجابية، ومع توالي الأحداث المشوقة، يواصل العمل حصد إشادات عديدة من قبل الجمهور على السوشيال ميديا، خاصة بعد عرض الحلقة 16 التي شهدت تطورات درامية قوية جعلت المشاهدين في حالة ترقب للحلقات المقبلة.

موعد عرض مسلسل حكيم باشا 2025

ويرصد موقع الموجز موعد عرض مسلسل حكيم باشا 2025 والقنوات الناقلة له، يُعرض مسلسل حكيم باشا، يومياً طوال شهر رمضان 2025 عبر شاشة قنوات CBC في تمام الساعة السابعة والربع مساءً، ويعاد مرة أولى في تمام الساعة الثانية عشرة والربع صباحًا، مع إعادته للمرة الثالثة في تمام الساعة الثالثة عصرًا، كما يعرض أيضاً عبر قناة CBC Drama في تمام الساعة التاسعة مساءً، مع إعادة للمرة الأولى في تمام الساعة الواحدة صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة السادسة صباحًا.

مسلسل حكيم باشا

وبخصوص موعد عرض مسلسل حكيم باشا على قناة الحياة، فيُعرض في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، مع إعادة أولى في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا، وإعادة للمرة الثانية في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، والإعادة الثالثة في تمام الساعة الواحدة والربع ظهرًا كما يُتاح أيضًا على منصتي شاهد وWatch it.

أحداث مسلسل حكيم باشا الحلقة 16



ودارت أحداث مسلسل حكيم باشا الحلقة 16 حول دخول "حكيم" مصطفى شعبان لمكتبه ليجد أبناء عمه يتناقشون على تقسيم الميراث، وبعد ذلك طلب من "ياسين" ميدو عادل السفر إليه بأوراق الأملاك.

مسلسل حكيم باشا

كما علم "حفني" أحمد صيام وزوجته "شوشة" سلوى عثمان بتعرضهما للسرقة على يد أخيه "متعب" فتوح أحمد، كما شهدت تلك الحلقة لحظة صادمة وهي انهيار "ياسين" عقب معرفته بأنه ابن "نوح الباشا" أحمد فؤاد سليم، وطالب بأن يُكتب القصر باسمه، كما رفض مسامحة والده.



وعندما أخبر "نوح" أبناءه بأن "ياسين" سيحصل على ضعف نصيبهم في الميراث تعويضًا عن حرمانه العاطفي، رفضوا ذلك الأمر وغادروا غاضبين منه، وتحدث "ياسين" مع "حكيم"، مؤكدًا أنه لن يتنازل عن نصيبه في الميراث، وفكر في تنفيذ اتفاقه مع "غراب" أحمد فهيم، بينما حاول "حكيم" تهدئته لمنع حدوث صراعات بينهما.

مسلسل حكيم باشا

أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا، هو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي، وهو بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، ساره نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجده منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وهو من قصه وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

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