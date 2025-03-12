أحداث مسلسل حكيم باشا الحلقة 12.. صراعات مصطفى شعبان تتصاعد

شهدت أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل «حكيم باشا» للنجم مصطفى شعبان وآخرين، على العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، وذلك بعد أن تم عرضها مساء اليوم على قناة «cbc» العامة، هذا بالتزامن مع عرضها حصرياً عبر منصة Watch it الأصلية فى تمام الساعة 7:15 مساءً لكل منهما بتوقيت القاهرة.

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ثم أن يتم عرضها لاحقاً أيضًا على قناة «الحياة» العامة، فى تمام الساعة 9:30 مساءً، وتتوالى إعادة مواعيد بث عرضها في توقيتات زمنية مختلفة عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وبدأت الحلقة الثانية عشر من مسلسل "حكيم باشا"، بالتحقيق مع "حكيم- مصطفى شعبان" ويصاحبه "ياسين- ميدو عادل"، الذي كشف عن تهربهم من الضرائب حتى لا تتحول القضية إلى غسيل أموال، وأكد "حكيم- مصطفى شعبان" على كلامه وأنه سوف يتصالح مع الضرائب ويدفع لهم الأموال، وبالفعل تم التصالح وخروج "حكيم- مصطفى شعبان"من القسم.

أحداث الحلقة

وكما جاء ضمن أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل "حكيم باشا"، كشف "ياسين- ميدو عادل" لعبته على "غراب- أحمد فهيم" ل "حكيم- مصطفى شعبان"، وكيفية خداعه، ولكنه في الحقيقة فعل ذلك حتى يضع الأموال بسهولة في البنك ثم أعطى "حكيم- مصطفى شعبان" ما أخذه من "غراب- أحمد فهيم" وقال له أنه نقطة ابنه "نوح" الصغير.

وانتهت الحلقة على علم "حكيم- مصطفى شعبان" بتعرض عمه "نوح- أحمد فؤاد سليم" لوعكة صحية، فأخذ الدكاترة وسافروا بالطائرة واطمئن على عمه، ثم أخبر "حكيم- مصطفى شعبان" عمه "نوح- أحمد فؤاد سليم" بأنه سوف يقسم الأموال على أولاده ويريد بعد ذلك بأن يبتعد عن "تجاره الآثار" حتى يربي ولده في أمان.

ويعرض مسلسل «حكيم باشا» يومياً علي شبكة قناة «cbc» العامة، في تمام الساعة 7:15 مساءً، حيث أن الإعادة الأولى تكون الساعة 12:15 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 3 عصراً، وهذا بالإضافة إلى أن يتم بث عرضه أيضًا على قناة «cbc drama»، في تمام الساعة 9 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 1 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 6 صباحاً.

وكما أن يعرض يومياً أيضًا على قناة «الحياة» العامة، الساعة 9:30 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحاً، والإعادة الثانية 9:30 صباحاً، والإعادة الثالثة 1:15 ظهراً، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الأصلية.

وجدير بالذكر بأن مسلسل «حكيم باشا»، هو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن بطولة النجم الكبير مصطفى شعبان ويشاركه في بطولتة كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وعلي رأسهم: النجمة سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، ساره نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وهو من قصه وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

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