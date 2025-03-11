موعد إعادة عرض مسلسل حكيم باشا وأحداث الحلقة الجديدة.. صراعات العائلة تشتد

يواصل مسلسل "حكيم باشا" تصدر المشهد الدرامي في موسم رمضان، حيث يترقب الجمهور أحداث الحلقة الـ 11، التي تشهد تصاعد التوتر بين أفراد العائلة، وسط مؤامرات تحاك ضد حكيم، الذي يجسد دوره النجم مصطفى شعبان.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

مواعيد عرض وإعادة مسلسل "حكيم باشا"

قناة CBC

العرض الأول: 7:15 مساءً

الإعادة الأولى: 12:15 صباحًا

الإعادة الثانية: 3:00 مساءً

قناة CBC دراما

العرض الأول: 9:00 مساءً

الإعادة الأولى: 1:30 صباحًا

الإعادة الثانية: 6:00 صباحًا

الإعادة الثالثة: 10:30 صباحًا

قناة الحياة

العرض الأول: 9:30 مساءً

الإعادة الأولى: 2:30 صباحًا

الإعادة الثانية: 9:30 صباحًا

الإعادة الثالثة: 1:15 ظهرًا

كما يُعرض المسلسل عبر منصة Watch it الرقمية.

قصة مسلسل "حكيم باشا"

تدور أحداث العمل في إطار درامي صعيدي، حيث يجد حكيم نفسه على رأس تجارة الآثار الخاصة بعمه، لكنه يواجه حربًا خفية من أبناء عمومته الذين تحركهم نيران الغيرة والطمع. ومع تصاعد الأحداث، تتحول العائلة إلى ساحة صراع شرس يهدد بتدمير كل شيء.

أبطال مسلسل "حكيم باشا"

يضم المسلسل كوكبة من النجوم، من بينهم:مصطفى شعبان، دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت.

المسلسل من تأليف محمد الشواف، إخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.

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