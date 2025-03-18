خطوات تفعيل فيزا المشتريات 2025.. وكيفية استخراجها

خطوات تفعيل فيزا المشتريات 2025.. تزايد البحث في الساعات الأخيرة عن خطوات تفعيل فيزا المشتريات 2025،حيث توفر فيزا المشتريات أهمية كبري للعملاء، حيث تعمل علي تسهيل عملية الشراء، مع توفير مستوي عالٍ من الأمان.

خطوات تفعيل فيزا المشتريات2025

وتعد فيزا المشتريات بكاقة دفع حديثة سواء عبر المواقع الإلكترونية أو المتاجر حيث تغني عن حمل النقود وفيما يلي يستعرض موقع الموجز خلال السطور التالية خطوات تفعيل فيزا المشتريات 2025.

خطوات تفعيل فيزا المشتريات 2055 من البنك الأهلي وبنك القاهرة

يمكن لعملاء البنك المصري بعد استلام البطاقة اتباع خطوات تفعيل فيزا المشتريات 2025 والتي جائت كالتالي:

التواصل مع خدمة العملاء وإدخال الرقم الشخصي والرقم السري. اختيار رقم (2) للبطاقات الائتمانية. الضغط على رقم (3) لتنشيط البطاقة. إدخال آخر 8 أرقام من البطاقة الائتمانية. إدخال تاريخ انتهاء البطاقة لإتمام التفعيل.

خطوات تفعيل فيزا المشتريات 2025 من بنك مصر

اتصل برقم خدمة العملاء لبنك مصر واطلب منهم تفعيل الفيزا.

توجه إلى أقرب ماكينة صرف آلي تابعة للبنك وأدخل بطاقتك.

اختر اللغة التي تفضلها، سواء كانت العربية أو الإنجليزية.

اضغط على خيار "خدمات أخرى" من قائمة الخيارات المعروضة على الماكينة.

اختر "تغيير رقم الحساب" أو "إنشاء رقم جديد".

أدخل رقمًا سريًا جديدًا يتكون من أربعة حروف كبيرة، مع الحرص على أن تكون مختلفة عن بعضها.

قم بإعادة إدخال الرقم السري لتأكيده.

بعد لحظات قليلة، ستتمكن من استلام بطاقتك من الصراف الآلي مع سماع صوت يشير إلى نجاح عملية التفعيل.

خطوات الحصول علي فيزة مشتريات من البنك الأهلي

زيارة أقرب فرع للبنك الأهلي وتقديم طلب الحصول على البطاقة.

تعبئة استمارة طلب إصدار البطاقة وتقديم المستندات المطلوبة.

يقوم البنك بمراجعتها والموافقة على الطلب إذا كانت جميع الشروط مستوفاة.

بعد الموافقة على الطلب، يتم إصدار البطاقة وتسليمها للعميل.

خطوات تفعيل فيزا المشتريات2025

شروط الحصول علي فيزة المشتريات

-يجب ألا يقل عمر العميل عن 21 عامًا.

-أن يكون لدى العميل دخل شهري ثابت يتناسب مع الحد الأدنى المطلوب من البنك.

الأوراق المطلوبة لإستخراج فيزة المشتريات

-صورة من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.

-صورة شخصية حديثة.

-إثبات دخل من جهة العمل.

-فاتورة مرافق حديثة لإثبات محل الإقامة.

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