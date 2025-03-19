طريقة الاشتراك في كشف الحساب البنكي الإلكتروني بإستخدام الهاتف المحمول

كشف الحساب البنكي الإلكتروني.. تزامنا مع التطور التكنولوجي والتحول الرقمي توفر البنوك في جمهورية مصر العربية خدمة كشف الحساب البنكي الإلكتروني مما يزيد من الكفائة التشغيلية للبنوك وتقليل التعاملات الورقية، وتوفير راحة أكبر للعملاء الذين يمكنهم الوصول إلي بياناتهم المالية في أي وقت وأي مكان دون الحاجة إلي زيارة الفرع.

كشف الحساب البنكي الإلكتروني

وفيما يلي يستعرض موقع الموجز خطوات الإشتراك في خدمة كشف الحساب البنكي الإلكتروني من خلال بنك CIB، بنك الأهلي المصري، وبنك مصر.

خطوات الاشتراك في كشف الحساب البنكي الإلكتروني بنك CIB

يمكن لعملاء بنك الـ CIB الإشتراك في خدمة كشف الحساب البنكي الإلكتروني أونلاين من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بفتح حسابك على خدمة الإنترنت البنكية أو الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول.

اضغط "طلبات".

اختر "الاشتراك في كشف الحساب الإلكتروني".

قم بتأكيد البريد الإلكتروني المسجل وقم بقراءة والموافقة على أحكام وشروط الخدمة.

خطوات الاشتراك لعملاء CIB من خلال خدمة الرسائل النصية

أرسل رقم (04) متبوعًا برقم بطاقتك الشخصية في رسالة نصية على 1491.

ستصلك رسالة نصية بها رقم سري متغير (OTP)، والبريد الإلكتروني المسجل لدى البنك، وشروط وأحكام الخدمة.

للاستمرار، قم بالرد على الرسالة برقم (OTP) خلال مدة أقصاها 10 دقائق من استلام الرسالة.

ستصلك رسالة تؤكد اشتراكك بالخدمة.

خطوات الإشتراك في كشف الحساب الإلكتروني لعملاء البنك الأهلي

كشف الحساب البنكي الإلكتروني

يمكن لعملاء البنك الأهلي المصري الاشتراك في خدمة كشف الحساب البنكي الإلكتروني من خلال الدخول إلي الموقع الرسمي بالضغط هنــــــــــــــــــا واتباع الخطوات التالية:

1-أدخل الرقم القومي (للمصريين) أو رقم جواز السفر (للأجانب).

2-ادخل رقم الهاتف المحمول المسجل لدى البنك واضغط على "التنفيذ".

3-سيصلك رمز الأمان OTP على رقم الهاتف المحمول والمستخدم لدى البنك.

4-اكتب الرمز في خانة "ادخل رمز التحقق" واضغط على "التنفيذ".

5- تحديث البريد الإلكتروني وتأكيده الكتابة مرة أخرى والضغط على التحقق من البريد.

6- سيصلك بريد إليكتروني يحتوي على رمز الأمان OTP مع إدخال من استقبال البريد الإلكتروني في العناصر المهمة(Junk Folder) .

7-اكتب رمز الأمان OTP في الخانة المخصصة لذلك واضغط على التنفيذ.

8-اختر الاشتراك في خدمة تخصيص ما لديك سواء الحسابات المصرفية فقط، بطاقات الائتمان فقط، الحسابات المصرفية وبطاقات الائتمان.

9- التأشير علي أوافق على الشروط والأحكام والضغط على تنفيذ بعد شروط وأحكام الخدمة الموضحة بالرابط الموجود أدناه.

كيفية الإشتراك في خدمة كشف الحساب الإلكتروني بنك مصر

يمكن لعملاء بنك مصر الحصول علي خدمة كشف الحساب البنكي الإلكتروني من خلال زيارة أقرب فرع والتوقيع علي طلب الحصول علي كشف الحساب البنكي الإلكتروني، وسيصل كشف الحساب علي البريد الإلكتروني تلقائيًا كل ثلاثة أشهر وفي حال توقف الخدمة يرجي التوجه إلي فرع البنك لتحديث الإيميل الإلكتروني.

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