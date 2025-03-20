تفاصيل قصة كروان مشاكل بعد حبسه 3 شهور بتهمة سب وقذف

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم، حكمًا بحبس التيك توكر المعروف باسم "كروان مشاكل" لمدة 3 أشهر، مع تغريمه 20 ألف جنيه وكفالة 5 آلاف جنيه، وذلك في القضية المتهم فيها بسب وقذف المنتجة الشهيرة "ليلى الشبح".

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية :

تفاصيل القضية: من سب وقذف إلى فضائح جنسية

لم تقف القصة عند هذا الحد، فقد سبق أن أيدت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، حكمًا آخر بحبس "كروان مشاكل" لمدة سنة كاملة، وتغريمه 100 ألف جنيه، بعد اتهامه بنشر فيديوهات مخلة وخادشة للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها المذيعة "إنجي حمادة" المعروفة إعلاميًا بـ"بطلة فيديو المطبخ".

استئناف ومحاولات للدفاع

من جانبها، تقدمت محامية "كروان مشاكل" بمعارضة استئنافية ضد حكم حبسه سنة، في محاولة لتخفيف العقوبة أو إلغائها. إلا أن المحكمة أيدت الحكم، خاصة بعد التأكد من وجود نية تحريض على الفسق والفجور، ونشر مقاطع فيديو غير لائقة تخالف قيم المجتمع.

القصة الكاملة لفيديو المطبخ

القضية تعود إلى فيديو صادم تم تداوله بشكل واسع، ظهرت فيه "إنجي حمادة" بملابس فاضحة، وبجوارها "كروان مشاكل" وهو عاري الجزء العلوي، في مشهد أثار غضب الرأي العام. وقد أكدت "إنجي" في التحقيقات أن زوجها العرفي هو من قام بتصوير الفيديو ونشره، مطالبة ببراءتها، إذ أن الجريمة قانونًا تقع على من ينشر، وليس من يظهر فقط.

النيابة العامة تتحرك لضبط كروان مشاكل

النيابة العامة أمرت بسرعة ضبط وإحضار "كروان مشاكل"، بتهمة التحريض العلني على الفسق والفجور، وانتهاك قيم المجتمع المصري، من خلال نشر محتوى غير لائق يستهدف زيادة عدد المشاهدات وتحقيق أرباح غير مشروعة.

"إنجي حمادة" تعترف: الشهرة وراء الانحراف

وخلال التحقيقات، اعترفت "إنجي حمادة" أنها كانت تهدف من هذا المحتوى إلى زيادة شهرتها على وسائل التواصل الاجتماعي، ورفع نسب المشاهدات، كما كشفت عن لجوئها لشراء مساحات إعلانية في بعض القنوات الفضائية من أجل إخفاء نشاطها الحقيقي والقضايا السابقة المرتبطة بها.

استوري: كيف تحولت الشهرة إلى كارثة؟

قصة "كروان مشاكل" أصبحت مثالًا صارخًا على الوجه القبيح للشهرة الزائفة، حيث تحولت حياته من مجرد صانع محتوى على تيك توك إلى سلسلة قضايا جنائية ومطاردات قانونية. بدأ الحكاية بنشر فيديوهات مضحكة وبسيطة لجذب المتابعين، لكن الطمع في المشاهدات دفعه لاختراق كل الخطوط الحمراء، حتى وجد نفسه خلف القضبان.

هذه القضية ليست مجرد واقعة سب وقذف، بل جرس إنذار لكل من يبحث عن الشهرة بأي وسيلة، حتى وإن كان الثمن هو انتهاك القيم والأخلاق.

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