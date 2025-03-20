متى تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي لطلاب المدارس؟.. الوزارة تجيب

إجازة نصف العام الدراسي لطلاب المدارس.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل هامة بشأن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025، وكذلك موعد إجازة نهاية العام لجميع المراحل الدراسية.

في هذا التقرير، يعرض لكم موقع الموجز أبرز التفاصيل التي قدمتها الوزارة حول متى تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي لطلاب المدارس.

موعد انتهاء الترم الثاني لعام 2025

أكدت وزارة التربية والتعليم أن الترم الثاني من العام الدراسي 2024/2025 سينتهي في جميع المدارس على مستوى الجمهورية يوم 5 يونيو 2025.

وأوضحت الوزارة أن عدد أيام الدراسة الفعلية في هذا الفصل سيصل إلى 97 يومًا بعد خصم أيام العطل والإجازات الرسمية.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025

تضمنت التوضيحات التي أصدرتها الوزارة جدولًا تفصيليًا لامتحانات نهاية العام الدراسي لجميع المراحل الدراسية:

الصفين الأول والثاني الابتدائي

التقييم المبدئي: من الأحد 11 مايو إلى الخميس 15 مايو 2025.

التقييم النهائي: من الأحد 18 مايو إلى الخميس 22 مايو 2025.

صفوف النقل (من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي العام)

تبدأ امتحانات نهاية العام من السبت 24 مايو حتى الخميس 29 مايو 2025.

الشهادة الإعدادية

تبدأ امتحانات نهاية العام من السبت 31 مايو حتى الأربعاء 4 يونيو 2025.

الدبلومات الفنية

تبدأ امتحانات نهاية العام يوم السبت 31 مايو 2025.

الثانوية العامة

تبدأ امتحانات نهاية العام يوم السبت 14 يونيو 2025.

مواعيد إجازة نهاية العام 2025

وفيما يتعلق بإجازة نهاية العام، أكدت وزارة التربية والتعليم أن الإجازة ستبدأ بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع الصفوف الدراسية كما يلي:

طلاب صفوف النقل (من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي العام):

تنتهي امتحاناتهم يوم الخميس 29 مايو 2025، ليبدأون إجازة نهاية العام رسمياً اعتبارًا من السبت 30 مايو 2025.

طلاب الشهادة الإعدادية:

تنتهي امتحاناتهم يوم الأربعاء 4 يونيو 2025، ويبدأون إجازة نهاية العام اعتبارًا من الخميس 5 يونيو 2025.

وضعت وزارة التربية والتعليم خطة محكمة لمواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2025، بالإضافة إلى تحديد مواعيد إجازة نهاية العام لجميع المراحل الدراسية.

وتهدف هذه التوضيحات إلى تنظيم سير العملية التعليمية وضمان وضوح الرؤية لكافة الطلاب وأولياء الأمور مع اقتراب مواعيد الامتحانات.

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