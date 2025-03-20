آخر أخبار قانون الايجار القديم 2025.. تفاصيل

آخر أخبار قانون الايجار القديم 2025.. شهد تطورات مهمة خلال عام 2025، حيث تم تنفيذ تعديلات جديدة تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

وقد جاءت هذه التعديلات بناءً على حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن السكنية في الإيجار القديم، ما استدعى تدخل البرلمان لتعديل القانون وفقًا لاحتياجات السوق الحالية.

ويعرض لكم الموجز آخر أخبار قانون الايجار القديم 2025.

آخر أخبار قانون الايجار القديم 2025

ومن آخر أخبار قانون الايجار القديم 2025 وأبرز التعديلات التي تم تنفيذها في مارس 2025 هو فرض زيادة سنوية بنسبة 15% على قيمة الإيجار الشهري للعقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وهي زيادة ستستمر لمدة خمس سنوات، بدءًا من مارس 2025، وهذه الزيادة تمثل خطوة نحو تعديل الأجرة لتتناسب مع القيمة السوقية للأماكن المؤجرة، حيث تساهم في رفع القيمة الاقتصادية للممتلكات السكنية والتجارية التي مضى عليها سنوات طويلة من الإيجار بأسعار ثابتة.

آخر أخبار قانون الايجار القديم 2025

تهدف التعديلات الجديدة إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، من خلال رفع قيمة الإيجار بما يتناسب مع الزيادة في تكاليف المعيشة والأسعار التي شهدها السوق المحلي، وفي الوقت نفسه، يتم التأكيد على عدم تحميل المستأجرين أعباء مالية كبيرة من خلال توزيع الزيادة على عدة سنوات، ما يتيح للمستأجرين التكيف مع الأوضاع الاقتصادية.

إخلاء العقارات بعد فترة الانتقال

بعد تطبيق الزيادة على مدار خمس سنوات، سيُطلب من المستأجرين إنهاء عقود الإيجار القديمة وإخلاء العقارات أو توقيع عقود جديدة تكون أكثر توافقًا مع أسعار السوق الحالية، والهدف من هذه الخطوة هو تسهيل حركة السوق العقاري وزيادة الشفافية في التعاملات.

فإن التعديلات التي طرأت على قانون الإيجار القديم تهدف إلى تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في مصر، ومن المتوقع أن يكون لهذه التعديلات تأثير كبير على سوق الإيجارات في المستقبل القريب، بما يتماشى مع المعايير العالمية.

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