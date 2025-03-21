أهم الأعمال المستحبة في العشر الأواخر من رمضان لزيادة الأجر والثواب

تعد العشر الأواخر من رمضان من أفضل وأعظم الأيام في السنة، ويجب على المسلم أن يغتنم هذه الفرصة للتقرب إلى الله عز وجل، فهذه الأيام تحمل معها العديد من الأجور والثواب.

وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يضاعف من عباداته في هذه الأيام، وحرص على القيام بالكثير من الأعمال المستحبة التي تقربه إلى ربه.

الأعمال المستحبة بالعشر الأواخر من رمضان

ويعرض لكم الموجز أهم الأعمال المستحبة بالعشر الأواخر من رمضان.

1. الاعتكاف في المساجد

الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان من أبرز الأعمال المستحبة، ويهدف الاعتكاف إلى الانقطاع عن مشاغل الحياة والتفرغ للعبادة والذكر، وفضل الاعتكاف في المساجد يتضاعف في هذه الأيام المباركة، لاسيما في العشر الأواخر، حيث تقام العبادات بجانب دعاء الله تعالى ليالي رمضان.

2. قراءة القرآن الكريم

يعتبر القرآن الكريم من أعظم العبادات في رمضان، وفي العشر الأواخر يكون التفرغ للقراءة أمرًا مستحبًا ،والمسلم يحرص على ختم القرآن في هذه الأيام ليشعر بحلاوة العبادة ويكتسب ثواب قراءة كل حرف من القرآن.

3. الصلاة والتهجد بالليل

القيام بصلوات الليل، وخاصة التهجد، من العبادات التي يُستحب الإكثار منها في العشر الأواخر، فتكون الصلوات والقيام جزءًا أساسيًا من العبادة في هذه الأيام، حيث إن فضل الصلاة في هذه الأيام يتضاعف، مع البحث عن ليلة القدر.

4. الدعاء والتضرع إلى الله

الدعاء في العشر الأواخر له مكانة عظيمة، فالله سبحانه وتعالى يفتح أبواب السماء في هذه الأيام، ويستجيب للدعاء، ويُستحب الإكثار من الدعاء للأمة الإسلامية ولأنفسنا، وطلب المغفرة والرحمة من الله.

5. تحري ليلة القدر

ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وتعتبر من أعظم الليالي في السنة، وتكرس العشر الأواخر للتحري عنها، خاصة في الليالي الوترية (21، 23، 25، 27، 29)، ويُستحب الإكثار من الصلاة والذكر في هذه الليالي، فهي ليلة خير من ألف شهر.

6. التوبة والاستغفار

العشر الأواخر فرصة عظيمة للتوبة والاستغفار، ويجب على المسلم أن يطهر قلبه من الذنوب، وأن يعود إلى الله تائبًا، طالبًا المغفرة ،وهذه الأيام هي وقت الاستغفار والدعاء بالمغفرة لكل الذنوب.

7. صدقة الفطر

صدقة الفطر لها أجر عظيم، وهي فرض على كل مسلم، وتهدف إلى تطهير الصيام من أي نقص، ومن المستحب إخراج صدقة الفطر قبل صلاة العيد، وهي من أبلغ صور الإحسان في هذا الشهر المبارك.

8. التفرغ للعبادة

التفرغ للعبادة في العشر الأواخر من رمضان من الأعمال المستحبة، ويقلل المسلم من انشغاله بالأمور الدنيوية ويُركز على العبادة كالصلاة وقراءة القرآن والتضرع إلى الله، مما يعين على الاستفادة القصوى من بركة هذه الأيام.

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