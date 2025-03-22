لميس سلطان تنهي تجهيز أحدث أغنياتها استعدادًا للعيد

تستعد الفنانة لميس سلطان لطرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "تنكس"، التي تقدمها بأسلوب اللون السعودي "الخبيتي"، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وجميع منصات الموسيقى العربية ، وذلك ضمن خططها لتقديم ألوان موسيقية متنوعة لجمهورها، حيث تعاونت بالأغنية الجديدة مع ألحان وتوزيع حاتم منصور، فيما قام بعملية المكس والماستر المهندس حسني أبو زهرة، ويرصد إليكم موقع الموجز معلومات ان الاغنية الجدي تنكس



وكشفت لميس سلطان أنها قامت بتسجيل صوتها وتنفيذ الأغنية موسيقيًا داخل ستوديوهات صلاح الياسري للإنتاج الفني، مشيرة إلى أن العمل من إنتاج "دوزان ميوزيك"، وسيتم طرحه عبر قناتها في يوتيوب من خلال فيديو ممنتج يتضمن كلمات الأغنية بفكرة تعكس مضمون الكلمات واللحن.



آخر أعمال لميس سلطان أغنية نرجسية

يُذكر أن لميس سلطان كانت قد طرحت قبل شهر رمضان أغنية "نرجسية"، التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، وهي من كلمات الشاعر أحمد أشرف المطري، وألحان وتوزيع المايسترو حاتم منصور، ومكس وماستر المهندس حسني أبو زهرة، وذلك تحت إشراف ومتابعة المخرج والمنتج صلاح الياسري.

أعمال لميس سلطان القادمة



تواصل الفنانة لميس سلطان تقديم أعمال فنية متنوعة، مؤكدة حرصها على تقديم محتوى موسيقي راقٍ يجمع بين الحداثة والأصالة، وينال إعجاب جمهورها في مختلف أنحاء الوطن العربي.

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