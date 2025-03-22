حكيم يشعل الأجواء بخيمة "سمو" بعين الحياة وألعاب نارية قدمها أحمد جمال

أحيا النجم حكيم واحدة من أقوى السهرات الرمضانية داخل خيمة "سمو" بعين الحياة، في حفل جماهيري ضخم شهد حضورًا مكثفًا وتفاعلًا كبيرًا من الجمهور، وذلك ضمن الفعاليات الفنية التي تنظمها الخيمة لدعم السياحة الداخلية خلال الشهر الكريم، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل .

احتفال مميز بمشاركة رزان مغربي وعروض الألعاب النارية

بدأت السهرة بتقديم رزان مغربي، التي رحبت بالحضور ووجهت تحية خاصة للأمهات بمناسبة عيد الأم، معبرة عن سعادتها بالمشاركة في هذه الليلة المميزة.

ثم قدم أحمد جمال، مصمم الألعاب النارية "فاير وورك"، عرضًا استثنائيًا أبهر الحضور، حيث تفاعل الجمهور مع الألوان المبهرة والمؤثرات البصرية التي أضفت أجواءً احتفالية رائعة على الخيمة.

حكيم يشعل الأجواء بأجمل أغانيه

بعد الفقرة الاستعراضية، صعد النجم حكيم إلى المسرح وسط حفاوة وتصفيق حار من الجمهور، وافتتح فقرته بأغنية "رمضان كريم"، التي أشعلت الأجواء وأضفت روحًا احتفالية مميزة على السهرة.

وواصل حكيم تقديم باقة من أجمل أغانيه الشعبية المميزة، مثل "السلام عليكم"، "حلاوة روح"، "افرض"، و"على وضعك"، حيث رددها الجمهور معه بحماس، مما جعل الخيمة تهتز بأجواء الفرح والطرب الأصيل.

إقبال جماهيري كامل العدد وأجواء ساحرة

شهد الحفل إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث رفعت خيمة "سمو" شعار "كامل العدد" وسط تفاعل غير مسبوق من الحاضرين، الذين استمتعوا بالمزيج الفريد بين الغناء والاستعراضات البصرية.

يُذكر أن خيمة "سمو" أصبحت واحدة من أهم الوجهات الرمضانية هذا العام، حيث تقدم تجربة استثنائية تجمع بين الطابع الشرقي الأصيل والعروض الغنائية المميزة، ما يعزز من دعم السياحة الداخلية وتشجيع الجمهور على استكشاف معالم القاهرة التاريخية خلال رمضان.

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