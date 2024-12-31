خلافات قانونية وأسرية توقف مشروع مسلسل أحمد زكي.. تفاصيل

طالما راود المؤلف الراحل بشير الديك والنجم محمد رمضان، حلمًا لتجسيد حياة الفنان الراحل أحمد زكي حيث سعيا معاً إلى تحويل حياة الإمبراطور أحمد زكي إلى دراما تلفزيونية تحمل اسم "الإمبراطور".

ولكن هذا حلم عمل مسلسل عن حياة أحمد زكي واجه العديد من العوائق التي حالت دون تحقيقه.

مسلسل عن حياة أحمد زكي

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة حول كواليس عمل مسلسل عن حياة أحمد زكي في السطور التالية :

بداية المشروع تعاون بين بشير الديك ومحمد رمضان

في عام 2020، أعلن المنتج تامر مرسي عن تعاقده مع المؤلف بشير الديك لكتابة مسلسل "الإمبراطور"، الذي كان من المفترض أن يروي السيرة الذاتية للفنان الكبير أحمد زكي من جانبه، أكد النجم محمد رمضان مشاركته في المسلسل من خلال تجسيد شخصية الراحل.

واشتهر بشير الديك، بكتابته لعدد من أبرز أفلام أحمد زكي مثل "موعد على العشاء"، "الهروب"، "ضد الحكومة"، و"نزوة"، أبدى حماسه الشديد لهذا المشروع وأعلن حينها أنه انتهى من كتابة المعالجة الدرامية للمسلسل، مما رفع سقف التوقعات لدى الجمهور.

اعتراضات الورثة عقبة كبيرة أمام العمل

ورغم الحماس الكبير، واجه المشروع اعتراضات حادة من ورثة الفنان أحمد زكي أبرز هذه الاعتراضات جاءت من شقيقته غير الشقيقة إيمان عطية، التي أصرت على شرط قراءة الأسرة للسيناريو قبل تنفيذ العمل.

كما أعلن رامي بركات، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، عبر محاميه الخاص أن محمد رمضان لم يتواصل معه بصفته الوريث الوحيد، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية لإنتاج المسلسل.

بالإضافة إلى ذلك، رفض عز الدين بركات، زوج الفنانة الراحلة هالة فؤاد، تجسيد شخصية زوجته في المسلسل، مهدداً بمقاضاة أي جهة تتطرق إلى ذكرها، باعتبارها والدة هيثم أحمد زكي وزوجة أحمد زكي الوحيدة.

تصريحات بشير الديك أسباب توقف المشروع

في لقاء تلفزيوني سابق مع الإعلامي محمود سعد، كشف بشير الديك أن السبب الرئيسي وراء توقف المسلسل هو الخلافات مع الورثة وأكد أن هذه العوائق القانونية حالت دون استكمال العمل، رغم استعداده التام لتنفيذه.

رحيل بشير الديك نهاية الحلم

بوفاة المؤلف بشير الديك، عن عمر يناهز 80 عاماً، فقد الوسط الفني أحد أبرز كتاب السيناريو الذين قدموا أعمالًا خالدة ومع رحيله، أصبح حلم تحويل حياة أحمد زكي إلى دراما تلفزيونية أشبه بمشروع مؤجل إلى أجل غير مسمى.

ورغم التحديات، يبقى مشروع "الإمبراطور" ذكرى طموحة في أرشيف الدراما المصرية، ومسعى يعكس أهمية الحفاظ على إرث الفنانين الراحلين وتقديم سيرهم للجمهور بما يليق بقيمتهم الفنية.

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