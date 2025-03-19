مسلسل حكيم باشا الحلقة 19.. إطلاق الرصاص على مصطفى شعبان وميدو عادل

شهدت أحداث الحلقة التاسعة عشر من مسلسل «حكيم باشا» للنجم مصطفى شعبان وآخرين، على العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، وذلك بعد أن تم عرضها مساء اليوم على قناة «cbc» العامة، هذا بالتزامن مع عرضها حصرياً عبر منصة Watch it الأصلية فى تمام الساعة 7:15 مساءً لكل منهما بتوقيت القاهرة، ثم أن يتم عرضها لاحقاً أيضًا على قناة «الحياة» العامة، فى تمام الساعة 9:30 مساءً، وتتوالى إعادة مواعيد بث عرضها في توقيتات زمنية مختلفة عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل.

وبدأت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "حكيم باشا"، على مقابلة "حكيم- مصطفى شعبان" ل"واصل الذهبي- رياض الخولي" و"غراب- أحمد فهيم"، عقب خروجه من المسجد، ولم يسلم عليهما، لذلك أوقفه "غراب- أحمد فهيم" وقال له أنه سوف يخسر كثيراً.

وكما جاء ضمن أحداث الحلقة

التاسعة عشر من مسلسل "حكيم باشا"، إطلاق الرصاص على "ياسين- ميدو عادل" و"حكيم- مصطفى شعبان"، وأصيب "ياسين- ميدو عادل" بجرح سطحي في كتفه على يد "بخيت- سيد التيتي" والذي كان يطلق الرصاص حتى يقتل "حكيم- مصطفى شعبان"، وعلى الجانب الآخر أمسكوا رجالة "حكيم- مصطفى شعبان "عوف- أحمد بسيم" قبل أن يطلق الرصاص عليهم، وأصاب "جارحي- حمدي هيكل" كبير المطاريد "بخيت- سيد التيتي" لحظه هروبه إلى الجبل.

وكما جاء أيضًا ضمن أحداث الحلقة، طلب "عظيمة- عايدة فهمي" من "حكيم- مصطفى شعبان" بأن يترك "عوف- أحمد بسيم" ولا ينتقم منه على ما فعله وهذا ما حدث بالفعل.

وانتهت الحلقة على إحتفال "غراب- أحمد فهيم" و "واصل الذهبي- رياض الخولي" و "شبل- أحمد عبد الله محمود" بعد أخذهم "المحجر"، وأثناء الإحتفال جاء "حكيم- مصطفى شعبان" وانتهت الحلقة على ذلك.

ويعرض مسلسل «حكيم باشا» يومياً علي شبكة قناة «cbc» العامة، في تمام الساعة 7:15 مساءً، حيث أن الإعادة الأولى تكون الساعة 12:15 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 3 عصراً، وهذا بالإضافة إلى أن يتم بث عرضه أيضًا على قناة «cbc drama»، في تمام الساعة 9 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 1 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 6 صباحاً.

وكما أن يعرض يومياً أيضًا على قناة «الحياة» العامة، الساعة 9:30 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحاً، والإعادة الثانية 9:30 صباحاً، والإعادة الثالثة 1:15 ظهراً، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الأصلية.

وجدير بالذكر بأن مسلسل «حكيم باشا»، هو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن بطولة النجم الكبير مصطفى شعبان

ويشاركه في بطولتة كوكبة ونخبة

كبيرة من النجوم وعلي رأسهم: النجمة سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، ساره نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، سيد التيتي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وهو من قصه وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

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