مسلسل حكيم باشا الحلقة 18.. غزل تخطط لتأمين مستقبلها وحكيم يعود إلى والده تائبًا

شهدت الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل حكيم باشا تهديد "بحر" محمد نجاتي لعوف أحمد بسيم عقب رفضه تنفيذ عملية قتل شقيقه "ياسين" ميدو عادل، حيث وضعه أمام خيارين لا ثالث لهما؛ إما تنفيذ المهمة أو تعرضه للقتل معه، وبعد تردد، وافق "عوف" وأخذ المسدس منه، لكن المفاجأة كانت أن أحد رجال "حكيم باشا" مصطفى شعبان قد سمع حديثهما، فانطلق مسرعًا للقصر لإبلاغ "حكيم"، لكنه لم يتمكن من مقابلته.

ملخص أحداث مسلسل حكيم باشا الحلقة 18

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية ملخص أحداث مسلسل حكيم باشا الحلقة 18، طلبت "غزل" دينا فؤاد من والدها أن يأتي لزيارة القصر، من أجل مطالبة"حكيم" مصطفى شعبان بمهرها، ولم تكتفِ بذلك، حيث طلبت منه أيضًا أن يطلب من "حكيم" إقامة مشروع يضمن لها ولابنها حياة مستقرة، وفسرت طلبها بأن الأوضاع في القصر لم تكن مستقرة، وأكدت له أنها بحاجة لتأمين مستقبلها قبل أن تنهار الأمور تمامًا.

مسلسل حكيم باشا

كما شهدت تلك الحلقة حوارًا مهمًا بين "غزل" و"برنسه" سهر الصايغ، حيث اعترفت "غزل" بأنها لا ترغب في التخلي عن المال وحقوق ابنها، لكن "برنسه" أخبرتها أن "حكيم" هو من قرر ترك المال بنفسه.

كما عاد "حكيم" إلى والده "رضوان الباشا" أحمد صادق تائبًا، بعدما أدرك أنه قد ضيّع عمره في خدمة عمه وأبنائه دون أن يجد منهم أي تقدير أو محبة، لكن والده استقبله بفرحة غامرة، ورد عليه قائلاً:"أخيرًا، استجاب الله لدعواتي وعُدت إليّ تائبًا قبل أن أموت"، لكن "حكيم" قاطعه مؤكدًا أنه لن يتركه مرة أخرى، وأنه قرر العيش معه وتربية ابنه بجانبه.

كما قدم "رضوان الباشا" نصائح مهمة لابنه، وأوضح له أنه لا يجب أن يتراجع عن قراره بترك المال، مؤكداً على أنه كان يدعو الله دائمًا بأن يبعده عن المال الحرام والشر.

كما كشفت "صفا" هاجر الشرنوبي مخططات "غزل" و"لوما" يارا قاسم، حيث واجهتهما بحقيقة أنهما تسعيان للاستحواذ على أموال "حكيم" قبل توزيع الميراث، وحذرتهما من العواقب إذا اكتشف الأمر، لكنهما لم تعيرا تحذيراتها أي اهتمام.

واختتمت الحلقة بمشهد مثير، حيث دخل "متعب" فتوح أحمد لغرفته ليجد ابنه "بخيت" سيد التيتي في انتظاره، حيث أخبره بثقة أن نهاية "حكيم" أصبحت قريبة، وأن والده سيصبح هو "الكبير" قريبًا.

مسلسل حكيم باشا



مواعيد عرض مسلسل حكيم باشا

ويُعرض مسلسل حكيم باشا، يومياً طوال شهر رمضان 2025 عبر شاشة قنوات CBC في تمام الساعة السابعة والربع مساءً، ويعاد مرة أولى في تمام الساعة الثانية عشرة والربع صباحًا، مع إعادته للمرة الثالثة في تمام الساعة الثالثة عصرًا، كما يعرض أيضاً عبر قناة CBC Drama في تمام الساعة التاسعة مساءً، مع إعادة للمرة الأولى في تمام الساعة الواحدة صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة السادسة صباحًا.

وبخصوص موعد عرض مسلسل حكيم باشا على قناة الحياة، فيُعرض في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، مع إعادة أولى في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا، وإعادة للمرة الثانية في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، والإعادة الثالثة في تمام الساعة الواحدة والربع ظهرًا كما يُتاح أيضًا على منصتي شاهد وWatch it.

أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا، هو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي، وهو بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، ساره نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجده منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وهو من قصه وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

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