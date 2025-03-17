تفاصيل مسلسل حكيم باشا الحلقة 17.. يتفقوا على قتل ياسين

شهدت أحداث الحلقة 17 من مسلسل حكيم باشا للفنان مصطفى شعبان العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، حيث شهدت الحلقة اتفاق سليم وبخر وبرنسة على مقتل شقيقهم ياسين.

ويرصد لكم موقع الموجز ملخص الحلقة 17 من مسلسل حكيم باشا.



ملخص الحلقة 17 من مسلسل حكيم باشا



وشهدت الحلقة 17 من مسلسل حكيم باشا، حديث حكيم مع ياسين يقنعه أن يهديه ولكنه قال له أن لن يترك ميراثه وسوف يأخذ ما يريده وينتقم من والده وأخواته، واتفق واصل مع غراب يأخذوا مناقصة المحجر، كما قال واصل الذهبي بأنه سوف يكون الكبير من بعد حكيم.





طلبت غزل من زوجها حكيم بأن لا يترك نصيبه حتى لا يظلم ولده ولكنه رفض، وقال لها ولدي يعيش معي مثل ما أعيش وإلا أنا لا أريده، وكما اتفقت غزل مع زوجة حكيم الثانية انهم يخلصوا من صفاء مما يكرها حكيم.

واتفقوا سليم وبحر وبرنسة يخلصوا من ياسين حتى لا يورث في المال معهم، وتطلب برنسة منهم تتزوج ابن عمتها الدكتور خاطر، وظهر بحر يعطي مسدس لعوف حتى يقتل ياسين ويتخلص منه حتى لا يشاركهم في الميراث.







موعد عرض مسلسل حكيم باشا

ويعرض مسلسل حكيم باشا، خلال شهر رمضان 2025 على قناة cbc في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 12:15 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 3 مساء، ويعرض على قناة الحياة في تمام الساعة 9:30 مساء، والإعادة الساعة 2:30 صباحا، و9:30 صباحا، الإعادة 1:15 مساء



القنوات الناقلة لمسلسل حكيم باشا



ويعرض مسلسل حكيم باشا خلال شهر رمضان 2025 علي عدد شاشات هم قناة الحياة، وقناة سي بي سي ، وقناة سي بي سي دراما، بالإضافة لعرضه علي المنصة الإلكترونية Watch it.





قائمة أبطال المسلسل حكيم باشا

ويشارك في مسلسل حكيم باشا، مصطفى شعبان، سهر الصايغ، رياض الخولي، دينا فؤاد، أحمد فهيم، سلوى خطاب، فتوح أحمد، أحمد فؤاد سليم، محمد عادل، أحمد صيام، محمد نجاتي، منذر رياحنة، سلوى عثمان، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت، ومن إخراج أحمد خالد أمين، ومن تأليف محمد الشواف، ومن إنتاج شركة سينرجي.



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