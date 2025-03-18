مسلسل حكيم باشا الحلقة 17.. صراع الميراث يشتعل بين ياسين وأشقاؤه

تضمنت الحلقة السابعة عشرة من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان العديد من الأحداث المهمة، حيث بدأت الحلقة بمشهد بين "حكيم" مصطفى شعبان و"ياسين" ميدو عادل حيث حاول "حكيم" تهدئته بعدما رفض أخواته الحصول على ضعف نصيبه من الميراث، لكن الأخير أصر على موقفه، مؤكداً أنه لن يتخلى عن ميراثه، وأنه سوف يأخذ ما يريد وينتقم من والده وأشقائه.



ملخص أحداث مسلسل حكيم باشا الحلقة 17

ويرصد موقع الموجز، ملخص أحداث مسلسل حكيم باشا الحلقة 17، تضمن تلك الحلقة أيضاً حوارًا بين "واصل الذهبي" رياض الخولي و"غراب" أحمد فهيم، حيث أبدى الأخير عزمه على الفوز بمناقصة المحجر، وأخبره "واصل الذهبي" أنه سيصبح الشخصية الأهم بعد "حكيم".

مسلسل حكيم باشا

كما طلبت "غزل" دينا فؤاد من زوجها "حكيم" أن يحتفظ بحصته في الميراث لكي لا يظلم ابنه، لكنه رفض ذلك، وأخبرها أن ابنه سيعيش معه بنفس الطريقة التي يعيش بها، وإن لم يكن ذلك فلا حاجة له به.

واختتمت الحلقة بمشهد مثير حيث سلم "بحر" محمد نجاتي مسدسًا لـ "عوف" أحمد بسيم وطلب منه أن يقتل "ياسين" ميدو عادل، لكي لا يشاركهم في الميراث.

مسلسل حكيم باشا



مواعيد عرض مسلسل حكيم باشا

ويُعرض مسلسل حكيم باشا، يومياً طوال شهر رمضان 2025 عبر شاشة قنوات CBC في تمام الساعة السابعة والربع مساءً، ويعاد مرة أولى في تمام الساعة الثانية عشرة والربع صباحًا، مع إعادته للمرة الثالثة في تمام الساعة الثالثة عصرًا، كما يعرض أيضاً عبر قناة CBC Drama في تمام الساعة التاسعة مساءً، مع إعادة للمرة الأولى في تمام الساعة الواحدة صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة السادسة صباحًا.

وبخصوص موعد عرض مسلسل حكيم باشا على قناة الحياة، فيُعرض في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، مع إعادة أولى في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا، وإعادة للمرة الثانية في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، والإعادة الثالثة في تمام الساعة الواحدة والربع ظهرًا كما يُتاح أيضًا على منصتي شاهد وWatch it.

أبطال مسلسل حكيم باشا



مسلسل حكيم باشا، هو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي، وهو بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، ساره نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجده منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وهو من قصه وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

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