هيثم شاكر يحيي حفلاً فنياً مميزاً في خيمة "الخيمة" الرمضانية

أحيا الفنان هيثم شاكر حفلاً فنياً ضمن فعاليات خيمة "الخيمة" الرمضانية، التي تقام في "Reveal - العبور سيتي"، في أجواء رمضانية مميزة، حيث قدم مجموعة من أبرز أغانيه التي لاقت استحساناً كبيراً من الجمهور، والذي تفاعل معها بحماس طوال الحفل، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل .

تفاصيل الحفل

جاء الحفل تحت إشراف المنتج وليد منصور، مالك شركة "دبليو تالنت"، و أحمد أمين رئيس مجلس إدارة شركة الأشراف والخيمة، وتعتبر واحدة من أبرز الفعاليات الفنية خلال شهر رمضان، حيث تجمع بين الفن والترفيه في أجواء عائلية رمضانية مميزة.

وفي ختام الحفل، توجه هيثم شاكر بالشكر للجمهور على تفاعلهم وحضورهم، مؤكداً أن مثل هذه الحفلات تمنحه طاقة كبيرة لمواصلة تقديم الأفضل في مسيرته الفنية، كما وجه شكره الخاص لمهندس أحمد أمين مسعود، خيمة "الخيمة"، على جهوده الكبيرة في إنجاح الفعالية وتحقيق النجاح الباهر لهذا الحدث.

كما أشاد شاكر بمنظم الحفل وليد منصور وفريق عمله، مثنياً على التنظيم المميز والجهود المبذولة لإقامة هذه الليلة الاستثنائية التي كانت مليئة بالأجواء الرمضانية الرائعة.

يُذكر أن خيمة "الخيمة" تعد من أبرز الفعاليات الرمضانية التي تستضيف عدداً من كبار الفنانين العرب، مما يجعلها وجهة مفضلة للعديد من العائلات ومحبي الفن خلال شهر رمضان المبارك.

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