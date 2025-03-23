مواعيد عمل البنوك في رمضان 2025 وفقًا للبنك المركزي

مع استمرار أيام شهر رمضان المبارك، يبحث عدد كبير من المواطنين عن مواعيد عمل البنوك، لاسيما مواعيد غلق البنك الأهلي المصري وبنك مصر، من أجل تنسيق معاملاتهم البنكية قبل العطلات أو أوقات الإفطار، وقد أعلن البنك المركزي المصري عن المواعيد الرسمية للبنوك خلال الشهر الكريم، سواء للموظفين أو العملاء، ويرصد موقع الموجز في السطور التالية أبرز التفاصيل.

مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان 2025

استقر البنك المركزي المصري على مواعيد العمل الرسمية للبنوك طول أيام شهر رمضان بالنسبة للموظفين يبدأ عملهم في البنوك في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وينتهي عملهم في تمام الساعة الثانية بعد الظهر.

مواعيد عمل وغلق البنوك خلال شهر رمضان

أما مواعيد عمل البنوك للمواطنين فتبدأ البنوك في استقبال العملاء في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، ويتم غلق أبواب البنوك أمام العملاء في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وبذلك يكون عدد ساعات العمل الرسمية للموظفين خلال أيام العمل من الأحد إلى الخميس خمس ساعات يوميًا.

البنك الأهلي المصري

مواعيد عمل البنك الأهلي المصري في رمضان

يعتبر البنك الأهلي المصري من أهم البنوك في مصر، حيث يحرص العملاء على معرفة مواعيد عمله خلال شهر رمضان رمضان بالنسبة للمواطنين يفتح البنك أبوابه أمام العملاء في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، ويغلق أبوابه أمام العملاء في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

أما للموظفين فيبدأ عملهم داخل البنك في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وينتهي عملهم في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

مواعيد عمل بنك مصر في رمضان

كما أن بنك مصر يعتبر من البنوك التي تحظى بعدد كبير من العملاء، وقد جاءت مواعيد عمله خلال رمضان كالتالي:

للمواطنين يفتح البنك أبوابه أمام العملاء الساعة التاسعة والنصف صباحًا، ويغلق أبوابه في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وللموظفين يبدأ العمل داخل البنك في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وينتهي العمل في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

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