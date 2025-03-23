أعلى عائد لشهادات الإدخار في البنوك.. عائد يومي وشهري وسنوي

أعلى عائد لشهادات الإدخار في البنوك.. يبحث الكثيرون عن أفضل شهادات الادخار في البنوك التي توفر أعلى العوائد وأكبر قدر من الأمان, ومن أبرزهم البنك الأهلي المصري، بنك مصر، وQNB وCIB وبنك ناصر الاجتماعي.

أعلى عائد لشهادات الإدخار في البنوك

يستعرض “الموجز” فيما يلي أعلى عائد لشهادات الإدخار في البنوك, التي تلبي احتياجات مختلف فئات المستثمرين، سواء كانوا يبحثون عن عوائد شهرية، سنوية، أو مرونة في صرف الفوائد.

شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري

جاء أعلى عائد لشهادات الإدخار في البنك الأهلي المصري, كالتالي:

الشهادة البلاتينية السنوية

طرح البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية السنوية بعائد تنافسي, 23.5% شهريًا، و27% سنويًا.

الشهادة البلاتينية المتدرجة (3 سنوات)

قدّم البنك شهادة بعائد متدرج يسمح للعملاء بالاستفادة من أعلى معدلات الفائدة في السنة الأولى.

أعلى عائد لشهادات الإدخار في البنوك

السنة الأولى: 26% شهريًا أو 30% سنويًا.

السنة الثانية: 22% شهريًا أو 25% سنويًا.

السنة الثالثة: 18% شهريًا أو 20% سنويًا.

الشهادة البلاتينية اليومية

وفّر البنك الأهلي المصري خيارًا جديدًا للعملاء الراغبين في سيولة مالية منتظمة, بعائد 23% يوميًا لمدة 12 شهرًا، مع إمكانية السحب اليومي للفوائد.

شهادات الادخار في بنك مصر

جاء أعلى عائد لشهادات الإدخار في بنك مصر كالتالي:

شهادة طلعت حرب

أتاح بنك مصر شهادة بعائد مرتفع، مناسبة للمستثمرين الراغبين في استثمار قصير الأجل, كما يلي:

أعلى عائد لشهادات الإدخار في البنوك

المدة: سنة واحدة.

العائد: 27% سنويًا أو 23.5% شهريًا.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.

شهادة ابن مصر

طرح البنك شهادة بعائد متدرج يسمح بالاستفادة من عوائد مرتفعة في السنة الأولى.

المدة: 3 سنوات.

العائد: 30% سنويًا في السنة الأولى.

25% سنويًا في السنة الثانية.

20% سنويًا في السنة الثالثة.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.

شهادة القمة

قدّم البنك شهادة ثابتة العائد تناسب الباحثين عن استقرار مالي على المدى المتوسط.

المدة: 3 سنوات.

العائد: 21.5% سنويًا يُصرف شهريًا.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.

شهادات الادخار في بنك ناصر الاجتماعي

جاء أعلى عائد لشهادات الإدخار في بنك ناصر كالتالي:

شهادة "رد الجميل"

استهدف بنك ناصر الاجتماعي كبار السن بشهادات ذات عوائد مميزة.

شهادة 3 سنوات: 24.25% سنويًا أو 22.25% شهريًا.

شهادة لمدة سنة: 22% سنويًا أو 20.5% شهريًا.

شهادات الادخار في بنك قطر الوطني (QNB)

أتاح بنك QNB شهادات بعائد متغير، ليمنح العملاء مرونة في اختيار العوائد.

المدة: 3 سنوات.

العائد: بين 20% و20.15% شهريًا.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.

شهادات الادخار في البنك التجاري الدولي (CIB)

جاء أعلى عائد لشهادات الإدخار في البنكالتجاري الدولي (CIB), كالتالي

شهادة بريميوم الثلاثية

طرح البنك شهادة بعائد مرتفع، لكنها موجهة إلى كبار المستثمرين.

المدة: 3 سنوات.

العائد: 22% سنويًا يُصرف شهريًا.

الحد الأدنى للشراء: 5 ملايين جنيه.

شهادة بلس الثلاثية

قدّم البنك شهادة مناسبة لأصحاب الاستثمارات المتوسطة.

المدة: 3 سنوات.

العائد: 21% سنويًا.

الحد الأدنى للشراء: 1 مليون جنيه.

شهادة برايم الثلاثية

وفّر البنك شهادة بفائدة تنافسية تناسب مختلف فئات العملاء.

المدة: 3 سنوات.

العائد: 20% سنويًا.

الحد الأدنى للشراء: 100,000 جنيه.

مراجعة أسعار الفائدة وتأثيرها على السوق المصرفي

كشف محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، عن أن أسعار الفائدة على الشهادات قد تخضع للمراجعة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد انخفاض معدلات التضخم بشكل ملحوظ, وذلك في ظل السياسة النقدية التي تهدف إلى تحقيق توازن بين جذب المدخرين وتشجيع الاستثمار.

اقرأ أيضًا: شهادات ادخار بعوائد مرتفعة تصل إلى 30% .. شوف وقارن

شهادات ادخار بنك مصر 2025 .. استثمار مضمون بأعلى عائد