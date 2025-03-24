موعدد محاكمة طارق الشناوي بتهمة الإساءة لـ هاني شاكر

هاني شاكر .. قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بتأجيل دعوى الفنان هاني شاكر ضد الناقد الفني طارق الشناوي، على خلفية اتهامه بتعمد الإزعاج وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لجلسة 26 أبريل للحكم.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل، إذ قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، بمحاكمة الناقد الفني طارق الشناوي، في الدعوى بالإساءة التي أقامها أمير الغناء العربي هاني شاكر ضده.

وكانت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، قضت في وقت سابق بتأجيل أولى جلسات الدعوى التي أقامها أمير الغناء العربي هاني شاكر ضد الناقد الفني طارق الشناوي، وذلك على خلفية الإساءة إلى الفنان هاني شاكر وتعمده الإزعاج وسوء استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.

هاني شاكر نقيب الموسيقيين

وأحالت النيابة العامة قررت الناقد الفني طارق الشناوي إلى محكمة الجنح الاقتصادية، وذلك بعد أن تقدم هاني شاكر نقيب الموسيقيين السابق، ببلاغ ضده، والقضية تتعلق باتهام الشناوي بالإساءة إلى سمعة هاني شاكر من خلال بعض التصريحات الصحفية التي اعتبرت غير لائقة.

تصريحات أدلى بها طارق الشناوي

تعود بداية القضية إلى التصريحات التي أدلى بها طارق الشناوي حول هاني شاكر نقيب الموسيقيين، والتي تناولت بطريقة نقدية أسلوبه في إدارة النقابة، إضافة إلى بعض المواقف الشخصية والمهنية التي انتقدها الشناوي علنًا، وتلك التصريحات أثارت غضب شاكر، حيث اعتبرها تهجمًا على شخصه وتضررًا بسمعته، مما دفعه إلى اتخاذ خطوات قانونية ضد الشناوي.

فيما يتعلق بالقضية، فإن محكمة الجنح الاقتصادية ستنظر في ما إذا كانت التصريحات التي أطلقها طارق الشناوي قد خالفت القوانين المتعلقة بحرمة الحياة الشخصية والسب والقذف من عدمه، كما سيتم النظر في ما إذا كانت هذه التصريحات قد ألحقَت ضررًا ماديًا أو معنويًا بهاني شاكر، وبالتالي يتطلب تعويضًا أو محاكمة جنائية.

الناقد الفنى طارق الشناوى

قضية هاني شاكر تثير جدل الوسط الفني حول تقييد الحريات

أثارت هذه القضية موجة من الجدل في الوسط الفني، حيث أعرب البعض عن دعمه لحرية الرأي والنقد البناء، في حين اعتبر آخرون أن من حق أي شخصية عامة الدفاع عن سمعتها ضد الهجمات غير المبررة ،وقد أعرب بعض النقاد والفنانين عن دعمهم للناقد طارق الشناوي باعتباره جزءًا من عملية النقد الفني الهادفة إلى تطوير القطاع الفني.

من جهة أخرى، انتقد بعض المتابعين ما اعتبروه محاولة لتقييد حرية التعبير، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى النقد البناء في الساحة الفنية.

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