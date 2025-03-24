مقاتلات الجيل السادس الذي أعلن عنها دونالد ترامب 2025

مقاتلة الجيل السادس.. لقد حسم الرئيس الأميركي دونالد ترمب فوز شركة "بوينج" (Boeing) بصفقة إنتاج مقاتلات الجيل السادس للقوات الجوية الأميركية، والتي قد حصلت على تصنيف "إف" (F)، بهدف تحمل إسم "إف-47" (F-47)، وهذا ما يعرضه لكم موقع الموجز فيما يلي.

تفاصيل مهمة وجديدة عن مقاتلة الجيل السادس

مقاتلة الجيل السادس الأكثر تطوراً

وجاء أيضاً إعلان الرئيس الأميركي عن مقاتلة الجيل السادس الشبحية، عقب أكثر من شهرين من إجراء الصين تجربة أداء لمقاتلتين من الجيل السادس، وهو الأمر الذي أثار ضجة عالمية.

وهذا يعد أول عقد رئيسي لبناء طائرات نفاثة يتم منحه منذ 20 عاماً، عقب العقد الذي حصلت عليه شركة "لوكهيد مارتن (Lockheed Martin) العملاقة، من أجل بناء مقاتلات "إف-35" (F-35) الشبحية من الجيل الخامس.

ويتوقع أيضاً أن تبلغ القيمة الأولية للعقد المخصص من أجل تطوير الهندسة والتصنيع (EMD)، حوالي 20 مليار دولار، وهذه تعد مجرد تكاليف أولية.

وبمجرد الإستقرار على المواصفات والتصميم الخاص بمقاتلة F-47، تتوقع Boeing جني مئات المليارات من الدولارات وذلك على مدار عمر المقاتلات الافتراضي.

ويمكن أن تبلغ تكلفة كل مقاتلة من طراز F-47 مئات الملايين من الدولارات، ومع ذلك أيضاً، يمكن أن يتغير هذا السعر، وخصوصاً وأن سلاح الجو الأميركي أوقف مؤخراً برنامج المقاتلات وهذا في محاولة لتقليل تكلفة الوحدة.

برنامج NGAD

ونتج عن هذا برنامج "الهيمنة الجوية للجيل القادم" (NGAD) للقوات الجوية الأميركية، في الماضي، وهذا بجدل كبير بسبب تكلفة إنتاجه وتشغيل المقاتلة، أيضاً كي يقرر وزير القوات الجوية الماضي فرانك كيندال وقف البرنامج وإعادة تقييم المشروع.

وقد ظل الغموض كبيراً لعدة أشهر بشأن مستقبل الطائرة الأميركية الأحدث، وذلك بسبب ما تعلق بمصاريف الميزانية خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، وهذا بناءً على موقع Warrior Maven.

معلومات عن مقاتلة الجيل السادس وبرنامج NGAD

اقرأ أيضاً:

واشنطن ترد بغارات جوية على الحوثيين باليمن لحماية الملاحة الدولية بالبحر الأحمر

توجه أمريكي صارم..ترامب يرشح إليز ستيفانيك سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة