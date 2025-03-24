مصر تدين إعلان إسرائيل إنشاء وكالة خاصة لتهجير الفلسطينيين

في موقف حاسم، أدانت جمهورية مصر العربية بشدة إعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة خاصة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، بالإضافة إلى المصادقة على الاعتراف بـ 13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، يأتي هذا الإعلان الإسرائيلي في ظل تصاعد الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، مما دفع مصر إلى اتخاذ موقف واضح عبر وزارة الخارجية المصرية، ويستعرض الموجز تفاصيل البيان.

مصر ترفض «المغادرة الطوعية» وتؤكد أنها تهجير قسري

أكدت مصر أن ما يسمى بـ«المغادرة الطوعية» التي تحاول إسرائيل تسويقها من خلال هذه الوكالة المزعومة، هو ادعاء لا أساس له من الصحة، وأوضحت مصر أن الفلسطينيين يُجبرون على مغادرة منازلهم تحت القصف المستمر، ووسط سياسات ممنهجة تمنع دخول المساعدات الإنسانية وتستغل التجويع كسلاح للضغط. وشددت مصر على أن هذه الممارسات الإسرائيلية ترقى إلى جريمة تهجير قسري، تُجرمها القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني بشكل قاطع.

دعوة المجتمع الدولي للتحرك ضد الانتهاكات الإسرائيلية

في بيانها الرسمي، طالبت مصر المجتمع الدولي ومجلس الأمن بضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية المتواصلة، وأكدت القاهرة على أهمية أن يتحلى المجتمع الدولي بالجدية والحسم اللازمين من أجل تطبيق مقررات الشرعية الدولية، وإيقاف الممارسات الإسرائيلية العدوانية.

التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني

جددت مصر موقفها الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وشددت الخارجية المصرية على أن تحقيق هذا الهدف هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

بيان وزارة الخارجية

مصر تواصل دعمها الثابت للقضية الفلسطينية

يأتي هذا البيان الرسمي ليؤكد على استمرار مصر في دعمها التاريخي والمستمر للقضية الفلسطينية، في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، كما تعمل مصر على تنسيق الجهود مع الدول العربية الشقيقة والمجتمع الدولي من أجل وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية ودعم الشعب الفلسطيني في نضاله لنيل حقوقه المشروعة.

المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي

أمام هذه التطورات الخطيرة، أصبح المجتمع الدولي مطالبًا بتحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية، والوقوف بحزم في وجه السياسات الإسرائيلية التي تضرب بعرض الحائط كافة القوانين الدولية. وعلى مجلس الأمن أن يضطلع بدوره في حماية الشعب الفلسطيني من التهجير القسري، والعمل من أجل تحقيق العدالة والسلام.

بهذا الموقف الرسمي القوي، تؤكد مصر مجددًا أنها تقف دومًا بجانب الشعب الفلسطيني، وترفض كافة محاولات فرض أمر واقع من خلال القوة والعدوان، مطالبة العالم بأن يتحرك الآن لوقف تلك الانتهاكات ودعم الحقوق الفلسطينية المشروعة.

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