أجواء رمضانية ساحرة.. حفل سحور دهانات الجزيرة في النيل ريتز كارلتون بحضور كوكبة من أشهر المصممين والمعماريين

نظمت شركة دهانات الجزيرة — الشركة الرائدة في عالم الدهانات والألوان والحلول الإنشائية في المملكة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا — حفل سحورها السنوي، أمس الإثنين، بفندق النيل ريتز كارلتون بالقاهرة، بحضور عدد كبير من مهندسي التصميم الداخلي والمهندسين المعماريين ومطوري العقارات والمقاولين والشخصيات العامة، مما يعكس مكانة شركة دهانات الجزيرة في مجتمع التصميم والبناء والتطوير العقاري، ويرصد الموجز تفاصيل الحفل

استقبال الضيوف وأجواء الحفل

واستقبل ضيوف السحور، السيد/ عبد الله الرميح، الرئيس التنفيذي لمجموعة الرميح، مالكة شركة دهانات الجزيرة، وحرص عدد كبير من الحضور على التقاط الصور التذكارية مع قيادات شركة دهانات الجزيرة مما أضاف لمسة من الألفة والود إلى الأجواء الاحتفالية، في الوقت نفسه، تم تجهيز قاعة الفندق بأحدث التصاميم التي تعكس الفخامة والراحة، وكذلك تم تنظيم فقرات متنوعة لاقت استحسان وإعجاب المشاركين.

سحور دهانات الجزيرة

أبرز الحضور من الشخصيات المرموقة

وحرص على المشاركة في سحور شركة دهانات الجزيرة كوكبة من أبرز المصممين المعماريين والمطورين العقاريين في مصر، من بينهم:

أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور للتطوير العقاري.

المهندس أحمد طه منصور، الرئيس التنفيذي لشركة كريد للتطوير العقاري.

محمد نجيب سليم، رئيس شركة نجيب سليم للأقمشة والستائر والمفروشات.

هاني سعد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة هاني سعد إينوفيشنز، وزوجته الفنانة اللامعة "درة".

المهندس أحمد حسين، مصمم الديكورات الشهير.

المهندس محمد طلعت.

المهندس محمد وحيد، العضو المنتدب لشركة BLD للتطوير العقاري.

سحور دهانات الجزيرة



فرصة للتواصل وتبادل الأفكار

أتاح حضور هذه النخبة من أشهر المصممين الفرصة لتبادل الأفكار والتعاون مع شركة دهانات الجزيرة بشأن أحدث الحلول في عالم الدهانات والتصميمات الفريدة التي تطرحها الشركة.

سحور دهانات الجزيرة

إشادة المشاركين ودور الشركة

وأثنى المشاركون في سحور دهانات الجزيرة، على حرص الشركة على تعزيز التعاون والثقة المتبادلة مع كل أطراف الصناعة، وكذلك حرصها على تقديم أحدث المنتجات التي تلبي شريحة واسعة من العملاء الذين يثقون في منتجات الشركة، وما تقدمه من جودة عالية ومبتكرة.

سحور دهانات الجزيرة

سحور دهانات الجزيرة

سحور دهانات الجزيرة

سحور دهانات الجزيرة

سحور دهانات الجزيرة

سحور دهانات الجزيرة

سحور دهانات الجزيرة

اقرأ أيضًا:

ماذا سيحدث في سوق العقارات خلال العام الجاري 2025

خبير يحذر من اقتراب الفقاعة العقارية.. هل نشهد انهيار في الأسعار قريبًا؟

