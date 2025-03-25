تفاصيل مسلسل حكيم باشا الحلقة 25.. صراع السلطة والخيانة يشتعل

حملت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل "حكيم باشا" الكثير من الأحداث النارية والتطورات الدرامية الحاسمة، حيث شهدت تصاعد الصراعات بين شخصيات العمل، في حلقة بثّت مساء اليوم عبر شاشة CBC ومنصة Watch it الأصلية في تمام الساعة 7:15 مساءً بتوقيت القاهرة، على أن يتم عرضها لاحقاً عبر قناة الحياة في تمام الساعة 9:30 مساءً، بالإضافة إلى إعادة عرضها في أوقات مختلفة على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية. ويرصد الموجز تفاصيل الحلقة.

تحولات خطيرة في مسار الأحداث

افتتحت الحلقة بمشهد يجمع بين "حكيم" (مصطفى شعبان) و"فواز" (أشرف زكي)، حيث قدّم الأول للثاني زجاجة من الزئبق الأحمر، في مقابل تنفيذ مهمة خطيرة وهي قتل "غراب" (أحمد فهيم). كما عرض عليه مساعدته في تحويل أمواله إلى عملات مشفّرة بيتكوين عبر حساب شخصي، موضحًا أن "ياسين" (ميدو عادل) هو المسؤول عن تنفيذ هذه العمليات المالية.

مسلسل حكيم باشا

في تطور آخر، كشفت "برنسة" (سهر الصايغ) لـ"صفا" (هاجر الشرنوبي) عن مقتل والدها "جارحي" (حمدي هيكل)، مما دفعها إلى اللجوء لـ"سليم" (منذر رياحنة) و"بحر" (محمد نجاتي) لحماية الأموال من "بخيت" (سيد التيتي) ورجاله، الذين يهددون استقرار الأوضاع.

مواجهات محتدمة وقرارات مصيرية

طلبت "صفا" من زوجها "حكيم" أن تبقى في منزل والده بعد وفاة والدها، وألحت عليه بأن يترك القصر ويوزع أمواله، إلا أنه رفض بشدة. وعندما زارها في منزل والده لإقناعها بالعودة إلى القصر، رفضت طلبه وأصرت على بقائه معها، لكن "حكيم" أصر على موقفه.

وفي مشهد مؤثر، تدخل "رضوان الباشا" (أحمد صادق) مطالبًا ابنه "حكيم" بالتخلي عن القصر والبقاء مع زوجته، إلا أن الأخير تمسك بموقعه، مؤكداً أنه لن يغادر. ومع احتدام التهديدات، حذّر "شديد" (منير مكرم) "حكيم" من أن "سليم" و"بحر" قد يلجآن إلى شراء أحد رجاله، مما قد يؤدي إلى خيانة داخلية قد تقلب الموازين.

مسلسل حكيم باشا الحلقة 25

مواعيد العرض والإعادة

يُبث مسلسل حكيم باشا يومياً على قناة CBC في تمام الساعة 7:15 مساءً، مع إعادة أولى في 12:15 صباحًا، وثانية في 3 عصرًا. كما يعرض على CBC Drama في تمام الساعة 9 مساءً، مع إعادة عند 1 صباحًا و6 صباحًا. كذلك يُعرض عبر قناة الحياة في الساعة 9:30 مساءً، مع ثلاث إعادات في 2:30 صباحًا، 9:30 صباحًا، و1:15 ظهرًا، بالتزامن مع توفره عبر منصة Watch it الأصلية.

مواعيد عرض حكيم باشا

أبطال العمل وصنّاعه

المسلسل من إنتاج سينرچي للمنتج تامر مرسي، وبطولة مصطفى شعبان، بمشاركة نخبة من النجوم، أبرزهم سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، سارة نور، محمد نجاتي، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، وغيرهم، إلى جانب ضيوف الشرف وعلى رأسهم أشرف زكي وإنجي سلامة. العمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

ترقّبوا المزيد من الإثارة في الحلقات القادمة، حيث تتعقد الخيوط وتتصاعد المواجهات في صراع النفوذ والخيانة داخل حكيم باشا.

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