التأمينات الاجتماعية استعلام عن مدة الاشتراك.. القطاع العام أو الخاص

التأمينات الاجتماعية استعلام عن مدة الاشتراك.. يستطيع المؤمن عليه، سواء كان في القطاع العام أو الخاص أو صاحب عمل، الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية ومدد اشتراكاته التأمينية، منذ بداية اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية في مصر,

ويعرض الموجز تفاصيل حول التأمينات الاجتماعية استعلام عن مدة الاشتراك.

التأمينات الاجتماعية استعلام عن مدة الاشتراك

ويتيح الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية ومدد الاشتراكات التأمينية عددا من البيانات تتضمن التاريخ التأميني للعميل من أسماء الشركات التي عمل بها ومدة التأمين في كل شركة وتاريخ إنهاء العلاقة وأجر الاشتراك التأميني وغيرها من البيانات ، وكيفية التسجيل على موقع التأمينات الاجتماعية.

التأمينات الاجتماعية استعلام عن مدة الاشتراك

للاستعلام عن التأمينات الاجتماعية استعلام عن مدة الاشتراك

تستطيع الاستعلام عن الرقم التأميني مباشرة من خلال رابط الاستعلام عبر موقع هيئة التأمينات الاجتماعية من خلال اتباع الخطوات الآتية:

إدخال الرقم القومي.

إدخال اسم الأم الأول مكتوبًا باللغة العربية.

وضع علامة في مربع أنا لست ربوت.

الضغط على «إرسال الطلب».

رابط الاستعلام عن الرقم التأميني

ادخل على الرابط التالي: رابط الاستعلام عن الرقم التأميني

والاستعلام عن مدة الاشتراك التامي:-

يتم إنشاء حساب على موقع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من خلال هذا الرابط ادخل اسم المستخدم واسم الأب واسم الجد واسم العائلة والاسم الأول للأم باللغة العربية.- يجب إدخال الرقم القومي والرقم التأميني "لمعرفة طريقة الاستعلام عن الرقم التأميني للشخص المؤمن وأيضًا العنوان والبلد ورقم الموبايل والبريد الإلكتروني وتأكيد إدخال البريد الإلكتروني.

- اختيار وسيلة الاتصال، سواء الموبايل أو البريد الإلكتروني، ثم كلمة السر، وإعادة إدخال كلمة السر.

- اضغط على مربع (أنا لست برنامج روبوت)، والضغط على مربع الموافقة على الشروط والأحكام، ثم تسجيل الدخول.

تسمح هيئة التأمينات للمؤمنين عليهم أن يستعلموا عن مدة الاشتراك التأميني الخاص بهم، عن طريق أرقامهم التأمينية، وذلك عبر موقع الهيئة الإلكتروني، وبخطوات بسيطة أهمها تسجيل الدخول على الموقع الالكتروني للهيئة دون الحاجة للذهاب لأي من مقرات الهيئة.

الرقم التأميني ، هو النواة الرئيسية لنظام المعلومات في الهيئة، ومن خلاله ينشأ سجل للمؤمن عليه يضم بيانات اسمه الثلاثي واسم الأم ومحافظة الميلاد، ومركز الميلاد.

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