عاجل.. الجيش السوداني يتمكن من السيطرة علي منطقة سوق ليبيا

تمكن الجيش السوداني من تحقيق تقدمات ميدانية علي أرض الواقع، كما وصل إلى منطقة سوق ليبيا غرب أم درمان في توالي لتقدمه على المتمردين من قوات الدعم السريع

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي مستجدات الأوضاع في السودان، وتفاصيل التقدم الملحوظ لـ الجيش السوداني ونجاحه في استعادة السيطرة علي عدة مناطق استراتيجية جديدة، بعد اشتـ ـباكات عنـ ـيفة مع قوات الدعم السريع.

تفاصيل سيطرة الجيش السوداني على منطقة سوق ليبيا

استطاع الجيش السوداني من الوصول إلى منطقة سوق ليبيا أكبر معاقل الدعم السريع غربي أم درمان في توالي لتقدمه على المتمردين من قوات الدعم السريع.

الجيش السوداني

الجيش السوداني يسيطر علي آخر القواعد العسكرية لـ الدعم السريع

وكان الجيش السوداني قد سيطرته على آخر القواعد العسكرية التابعة لقوات الدعم السريع في الخرطوم، الأسبوع الماضي.

أوضح قائد عمليات الخرطوم التابع من الجيش السوداني: "أن أعدادًا كبيرة من مقاتلي الدعم السريع فرت من العاصمة، قائلًا إن الجيش السوداني يعتبر كل من يرفض إلقاء سـ ـلاحه هدفًا مشروعًا".

الجيش السوداني يسيطر على مطار الخرطوم الدولي

كما سبق وأكد قائد عمليات الخرطوم في الجيش السوداني على سيطرة الجيش السوداني على مطار الخرطوم الدولي.

ذكر قائد عمليات الخرطوم في الجيش السوداني إنهم سيطروا على مطار الخرطوم الدولي وإنهم سيعلنون قريبًا السيطرة الكاملة على الخرطوم.

قائد عمليات الخرطوم: قوات الدعم السريع فقدت القدرة على المواجهة

وأضاف قائد عمليات الخرطوم في الجيش السوداني:"قوات الدعم السريع فقدت القدرة على المواجهة، وعلى قوات الدعم السريع حقن الدمـ ـاء والاستسلام وذلك أننا لا نأسر من يستسلم من قوات الدعم السريع".

مباحثات ولي العهد السعودي ورئيس مجلس السيادة السوداني

ومن ناحية أخري، بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس الجمعة، في قصر الصفا بمكة المكرمة، مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق الأول ركن عبدالفتاح البرهان، مستجدات الأوضاع في السودان والجهود المبذولة تجاهها؛ بما يحقق الأمن والاستقرار في السودان.

وجرى خلال اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، بحث آفاق التعاون بين البلدين، وتم التوافق على إنشاء مجلس تنسيق يُعنى بتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات.

كما قال خالد الأعيسر وزير الإعلام السوداني والمتحدث باسم الحكومة السودانية، إن الدعم السريع يستخدم المدنيين العزل دروعا بشرية، ويستهدف المواطنين في مختلف المناطق بالبلاد، اليوم.

وأضاف، أن القوات المسلحة تعمل بحكمة وتأن لضمان حماية المدنيين، والجيش السوداني حرص في أي خطة عسكرية، أو عملية ميدانية على اتخاذ جميع التدابير لتفادي وقوع ضحايا من المدنيين.

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