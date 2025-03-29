زلزال ميانمار المـ ـدمر يتسبب في انهيار برج مراقبة الحركة الجوية

تصدر زلزال ميانمار محركات البحث العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، وذلك بعد الدمـ ـار الهائل الذي خلفه وما تسبب فيه من سقوط آلاف الضحايا.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي آخر تطورات زلزال ميانمار وما نتج عنه من خسائر في البنية التحتية والأرواح.

آخر تطورات زلزال ميانمار المـ ـدمر

ضرب زلزال ميانمار بقوة 7.7 درجة شمال غرب مدينة ساجاينج في وسط ميانمار، وتبعه بعد دقائق هزة ارتدادية بقوة 6.7 درجة.

زلزال ميانمار

وارتفعت حصيلة ضحايا زلزال ميانمار المـ ـدمر، اليوم السبت، إلى 1002 قتـ ـيل، فيما أصيب 2376 آخرين، حسبما أعلن المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، في بيان اليوم السبت.

فيما لقى 6 أشخاص مصرعهم في تايلاند المجاورة، إضافة لإصابة 26 آخرين، جراء زلزال ميانمار، وسط توقعات بارتفاع الضحايا، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية.

زلزال ميانمار يتسبب في انهيار برج مراقبة الحركة الجوية

وتسبب زلزال ميانمار في انهيار برج مراقبة الحركة الجوية بمطار العاصمة الجديدة نايبيداو، مما أسفر عن مقـ ـتل ستة أشخاص على الأقل.

وتسبب زلزال ميانمار في تدمـ ـير المباني وأسقط جسورًا وتسبب في انهـ ـيار جسور وتصدع طرقات في أنحاء متفرقة من ميانمار، مع تسجيل أضرار جسيمة في ثاني أكبر مدن ميانمار، ماندالاي.

ميانمار تعلن حالة الطوارئ في الـ6 المناطق الأكثر تضررًا بعد الزلزال

وأعلنت ميانمار حالة الطوارئ في الـ6 المناطق الأكثر تضررًا بعد زلزال ميانمار، واضطر المسعفون في أحد المستشفيات الرئيسية في العاصمة نايبيداو إلى معالجة الجرحى خارج المستشفيات.

وفي تايلاند المجاورة، التي شعرت هي الأخرى بالهزات الأرضية، قالت سلطات مدينة بانكوك إنه لا يزال 47 شخصًا في عداد المفقودين، معظمهم في موقع بناء بالقرب من سوق شاتوشاك الشعبي في العاصمة، حيث انهار مبنى شاهق.

تايوان: فريق إنقاذ مكون من 120 فردًا على أهبة الاستعداد لانتشار محتمل في ميانمار

أعلنت الوكالة الوطنية للإطفاء في تايوان أن فريق إنقاذ مكونا من 120 فردًا على أهبة الاستعداد لانتشار محتمل في ميانمار.

ويضم الفريق رجال إنقاذ وأطباء وممرضين وطبيبا بيطريا وستة كلاب بحث وإنقاذ و15 طنا من المعدات.

ترامب: الولايات المتحدة ستساهم في الاستجابة الخاصة بزلزال ميانمار

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة الأمريكية ستساهم في الاستجابة الخاصة بزلزال ميانمار، إلا أن بعض الخبراء أبدوا قلقهم إزاء هذه الجهود نظرا للتخفيضانات الكبيرة التي أجرتها إدارته في المساعدات الخارجية.

وأجبرت التخفيضات التي أجرتها إدارة ترامب للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو.إس إيد) الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بالفعل على خفض العديد من برامجها في ميانمار.

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