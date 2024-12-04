بعد حدوث زلزال اليوم .. نصائح عملية لحماية نفسك من مخاطر الزلازل

تعد الزلازل من الظواهر الطبيعية التي قد تحدث فجأة وتسبب أضرارًا كبيرة، لذلك، من الضروري اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية والاحترازية عند حدوث الزلزال، للحفاظ على سلامتك وسلامة من حولك، من الحوادث الناتجة عن الزلزال.

ويستعرض موقع الموجز، فيما يلي نصائح مهمة يجب اتباعها في حالة وقوع زلزال، على النحو التالي:

نصائح قبل حدوث الزلزال

تأمين الأثاث الثقيل: تأكد من تثبيت الخزائن والرفوف الثقيلة على الحائط لتجنب سقوطها أثناء الزلزال.

إعداد حقيبة طوارئ: جهّز حقيبة تحتوي على ماء، طعام، مصباح يدوي، بطاريات إضافية، أدوية أساسية، ومستندات مهمة.

تعلم كيفية قطع الكهرباء والغاز: في حالة الضرورة، يمكنك تقليل المخاطر الناتجة عن الحرائق، عند وقوع الزلزال.

وضع خطة عائلية: اتفق مع أفراد عائلتك على مكان آمن للالتقاء في حال تفرقتكم.

نصائح أثناء حدوث الزلزال

احتمِ في مكان آمن: إذا كنت داخل المنزل، اتجه تحت طاولة قوية أو بجانب حائط داخلي بعيدًا عن النوافذ والمرايا.

ابقَ بعيدًا عن الأثاث الثقيل: تجنب الوقوف بجوار الخزائن أو الرفوف التي قد تسقط عليك.

لا تخرج أثناء الهزة: البقاء داخل المبنى أكثر أمانًا من محاولة الخروج أثناء الزلزال.

انخفض إلى الأرض: اجلس على ركبتيك وضع يديك على رأسك لحماية نفسك.

اثار الزلزال

نصائح بعد حدوث الزلزال

تحقق من الأمان: تأكد من عدم وجود تصدعات كبيرة في المبنى أو تسريبات للغاز، عند حدوث الزلزال.

اتصل بالطوارئ: إذا كان هناك إصابات أو أضرار خطيرة، اتصل بالجهات المختصة فورًا.

ابقَ على اطلاع: تابع الأخبار للحصول على معلومات حول الوضع الحالي والتعليمات الرسمية.

احذر من الهزات الارتدادية: غالبًا ما يتبع الزلزال الرئيسي هزات أقل قوة، لذا حافظ على حذرك.

الزلزال

نصائح عند حدوث الزلزال في الخارج أو أثناء القيادة

في الشارع: ابتعد عن المباني والأعمدة الكهربائية وتجنب المناطق المزدحمة بالأشياء القابلة للسقوط.

أثناء القيادة: توقف في مكان آمن بعيدًا عن الجسور والأنفاق ولا تخرج من السيارة حتى انتهاء الهزة.

زلازل

التعامل مع الزلزال إذا كنت في مكان عام

إذا كنت في مكان عام مثل مركز تسوق أو قاعة سينما، حاول البقاء هادئًا وتجنب التدافع، ابحث عن أقرب مكان آمن مثل الجدار الداخلي أو تحت طاولة قوية.

و ابتعد عن النوافذ والزجاج، وتجنب المصاعد لأنها قد تتعطل أو تكون عرضة للخطر أثناء الهزة، والتزم بتوجيهات الموظفين أو فرق الطوارئ، وتعاون مع الآخرين للحفاظ على السلامة العامة.

الزلزال

التصرف في حالة محاصرتك تحت الأنقاض

إذا وجدت نفسك محاصرًا تحت الأنقاض، حاول الحفاظ على هدوئك لتوفير الطاقة، غطِ فمك بقطعة قماش أو منديل لتجنب استنشاق الغبار، واضرب برفق على الأنابيب أو الجدران لتمكين فرق الإنقاذ من تحديد موقعك.

كما حاول استخدام هاتفك إذا كان متاحًا لإرسال إشارات استغاثة، وتجنب إشعال النار لتجنب خطر تسرب الغاز، وتذكر أن الحفاظ على الأمل والتركيز يساعدك في النجاة حتى وصول المساعدة.

الزلزال

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