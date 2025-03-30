أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل وكروت الشحن 2025

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل.. يشغل بال العديد من المواطنين خلال هذه الآونة أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل، وذلك عقبما قرر الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات في جمهورية مصر العربية بتحديث أسعار كروت الشحن والمكالمات وباقات الإنترنت «خدمات الإتصالات» في البلاد في جميع الشركات.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل

وهذا ما يوضحه لكم موقع الموجز فيما يلي حول أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل

لقد حددت شركة فودافون مصر أسعار باقات الإنترنت الأرضي، والتي جاءت كالآتي:

- باقة الـ 30 ميجا - 140 جيجا بسعر 239.4 جنيه.

- باقة الـ 30 ميجا - 200 جيجا بسعر 330.6 جنيه.

- باقة الـ 30 ميجا - 300 جيجا بسعر 490.2 جنيه.

- باقة الـ 30 ميجا - 600 جيجا بسعر 969 جنيه

- باقة الـ 70 ميجا - 300 جيجا بسعر 695.4 جنيه.

- باقة الـ 100 ميجا - 300 جيجا بسعر 889.2 جنيه.

- باقة الـ 100 ميجا - 600 جيجا بسعر 1402.2 جنيه.

- باقة الـ 200 ميجا - 1000 جيجا بسعر 2006.4 جنيه.

أما بالنسبة لأسعار باقات الإنترنت في جمهورية مصر العربية جاءت كالتالي:

- باقة سوبر 140 جيجابايت بـ 239.4 جنيه شهريًا، عقب إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

- وأيضاً باقة سوبر 200 جيجابايت بـ 330.6 جنيه شهريًا، عقب إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

- وبالإضافة إلى باقة سوبر 250 جيجابايت بـ410.4 جنيه شهريًا، عقب إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

- وباقة سوبر 400 جيجابايت 649.8 جنيه شهريًا، عقب إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

- وهناك باقة سوبر 600 جيجابايت 850 جنيهًا شهريًا، عقب إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

أسعار باقات نت التليفون الأرضي أورنج

أما أسعار باقات الإنترنت الجديدة، فشملت باقات النت الأرضي أورنج كالتالي:

210 جنيهات: رصيد الباقة 140 جيجا.

290 جنيها: رصيد الباقة 200 جيجا.

360 جنيها: رصيد الباقة 250 جيجا.

420 جنيها: رصيد الباقة 300 جيجا.

680 جنيها: رصيد الباقة 500 جيجا.

1040 جنيهاً: رصيد الباقة 750 جيجا.

ويضاف على الأسعار السابقة 14% ضريبة قيمة مضافة.

إليكم أسعار باقات الأرضي الجديدة

- باقة ميجا 250 جيجابايت 604.2 جنيه شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

- باقة ميجا 600 جيجابايت 1185.6 جنيه شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

- باقة ميجا 1 تيرا بايت 1778.4 جنيه شهرياً، عقب إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

- وباقة ألترا 250 جيجابايت 798 جنيهًا شهريًا، عقب إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

- وبالإضافة إلى باقة ألترا 600 جيجابايت 1402.2 جنيه شهريًا، عقب إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

- وأيضاً باقة ماكس 1 تيرا بايت 2006.4 جنيه شهريًا، عقب إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل

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