القصة الكاملة لـ الهـ ـجوم الإسرائـ ـيلي العنـ ـيف علي الضاحية الجنوبية لبيروت 

شن الجيش الإسرائـ ـيلي غــ ارة جوية استهدفت مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت مدعيًا أن الهدف كان عنصرًا تابعًا لـ حزب الله، وكان يخطط لهجوم وشيك ضد مدنيين إسرائـ ـيليين.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل الغـ ـارة الجوية التي شنها الجيش الإسرائـ ـيلي علي الضاحية الجنوبية لبيروت وتعليق حزب الله، والرئيس اللبناني ورئيس الوزراء اللبناني عليها.

الجيش الإسرائـ ـيلي يشن هـ ـجومًا علي الضاحية الجنوبية لبيروت

أكدت مصادر لبنانية سماع طائرات تحلق على ارتفاع منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت صباح اليوم الثلاثاء، وأيضا سماع دوي انفـ ـجارات قوية في مناطق مختلفة من المدينة، مشيرة إلى أن الغـ ـارات الجوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

غارة علي الضاحية الجنوبية لبيروت

في السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائـ ـيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ غارة جوية استهدفت عنصرًا تابعًا لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت بالطائرات المقـ ـاتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن العنصر كان يقوم مؤخرا بتوجيه نشطاء من حماس ومساعدتهم في محاولة تنفيذ هجوم خطير في المستقبل القريب ضد المدنيين الإسرائـ ـيليين.

وفقًا لبيان الجيش الاسرائيلي، فإن المستهدف كان يوجه مؤخرًا نشطاء من حركة حماس ويساعدهم في التخطيط لهـ ـجوم وشيك ضد مدنيين إسرائيليين.

تُعد هذه الغارة الثانية من نوعها التي تستهدف معقل حزب الله منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بين الطرفين في نوفمبر الماضي.

تعليق حزب الله علي الغارة الإسرائيلية علي الضاحية الجنوبية لبيروت

من جانبه، أكد مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله، محمد عفيف، أن الأبنية التي استهدفها الجيش الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت هي منشآت مدنية، مشددًا على أن الهدف من هذه الغارات هو الضغط على الحزب.

الرئيس اللبناني يعلق علي الغارة الإسرائيلية علي الضاحية الجنوبية لبيروت

ومن حانبه، أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون بشدة الغارة الجوية التي نفذتها القوات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، معتبرًا إياها انتهاكًا صارخًا لسيادة لبنان وتهديدًا للاستقرار الإقليمي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، حيث وصف عون الاعتداء بأنه "مؤسف" ويشكل "عودة للاعتداءات الإسرائيلية على بلدنا وجوار عاصمتنا".

أكد الرئيس عون أن هذا العدوان يتطلب حشد دعم الأصدقاء للبنان وتعزيز الوحدة الداخلية خلف الأهداف الوطنية لمواجهة التحديات الراهنة. وأشار إلى أن القصف يحمل إنذارًا خطيرًا للنوايا المبيتة تجاه لبنان، داعيًا جميع القوى السياسية إلى التكاتف والتضامن في هذه المرحلة الحساسة.

رئيس الوزراء اللبناني

رئيس الوزراء اللبناني يدين الاستهداف الإسرائيلي لـ الضاحية الجنوبية لبيروت

فيما، أدان رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، الاستهداف الإسرائيلي لـ الضاحية الجنوبية لبيروت، واصفًا إياه بـ"التصعيد الخطير". كما أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تضامنه مع لبنان، مؤكدًا أهمية احترام السيادة اللبنانية والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

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